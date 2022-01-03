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  4. Simge Sağın dekolteli sahne kıyafetleriyle göz kamaştırdı! Instagram paylaşımına beğeni yağdı

Simge Sağın dekolteli sahne kıyafetleriyle göz kamaştırdı! Instagram paylaşımına beğeni yağdı

03.01.2022 02:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Simge Sağın konserlerinde giydiği iddialı kıyafetlerle dikkat çekmeye devam ediyor. Yılbaşı akşamı İstanbul'da hayranlarının karşısına çıkan güzel şarkıcı, dekolteli sahne kostümlerini tercih etti. Simge Sağın sahnede çekilen fotoğraflarını da Instagram'da paylaştı.

Simge Sağın dekolteli sahne kıyafetleriyle göz kamaştırdı! Instagram paylaşımına beğeni yağdı

Güzel şarkıcı Simge Sağın, sahne kıyafetleriyle yine gündemde olmaya devam ediyor.

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İSTANBUL'DA SAHNE ALDI

Mış Mış, Üzülmedin Mi?, Öpücem gibi şarkılarla tanınan Simge Sağın, yılbaşı akşamı İstanbul'da konser verdi.

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40 yaşındaki güzel şarkıcı, sahnede giydiği iddialı kıyafetlerle göz kamaştırdı.

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SAHNE POZLARINI PAYLAŞTI

Şarkıları ve sahne performansıyla beğeni toplayan Sağın, kasığına kadar yırtmacıyla dikkat çekti.

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Simge Sağın konserinde çekilen fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

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1.3 milyon takipçisi olan Sağın'ın pozlarına on binlerce beğeni geldi.

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Simge Sağın
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