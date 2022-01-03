Simge Sağın dekolteli sahne kıyafetleriyle göz kamaştırdı! Instagram paylaşımına beğeni yağdı

Güzel şarkıcı Simge Sağın, sahne kıyafetleriyle yine gündemde olmaya devam ediyor.

İSTANBUL'DA SAHNE ALDI

Mış Mış, Üzülmedin Mi?, Öpücem gibi şarkılarla tanınan Simge Sağın, yılbaşı akşamı İstanbul'da konser verdi.

40 yaşındaki güzel şarkıcı, sahnede giydiği iddialı kıyafetlerle göz kamaştırdı.

SAHNE POZLARINI PAYLAŞTI

Şarkıları ve sahne performansıyla beğeni toplayan Sağın, kasığına kadar yırtmacıyla dikkat çekti.

Simge Sağın konserinde çekilen fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.



1.3 milyon takipçisi olan Sağın'ın pozlarına on binlerce beğeni geldi.





