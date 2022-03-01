Simge Sağın Galata'daki eve bayıldı! 280 bin TL masrafı unutup aylık 20 bin TL kiraya evi tuttu

Simge Sağın konser tarzıyla sık sık gündeme gelirken bu sefer de yeni evi için ödediği kirayla dikkat çekti. 2020’de Göksu Evleri’nde kiracısı olduğu, orman manzaralı çatı dubleksini 1.5 milyon TL’ye alan Simge bu ev için 280 bin TL masraf yaptı. Ancak Simge Galata'daki evi görünce masrafı unuttu.

Posta'nın haberine göre; Galata’da ilk görüşte aşık olduğu deniz manzaralı, dubleks daireye taşınan Simge Sağın, aylık 20 bin TL’ye kiraladığı daireyi satın almak istiyor. 40 yaşındaki ünlü şarkıcı yeni evinin tadını çıkardığı anları takipçileriyle paylaştı. Manzaraya karşı kitap okurken poz veren Simge, bu kareleri sosyal medyadan yayınladı.

EVİN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Simge Sağın bu muhteşem manzaraya sahip evi satın almayı da düşünüyor. Evi alıp almayacağına bir süre oturduktan sonra karar verecek olan güzel şarkıcı, fiyatta indirim de istiyor. Çünkü iddiaya göre evin değeri yaklaşık 7.5 milyon TL.

'Sevmek Yüzünden' ile 2021'in en radyo dostu şarkılarından birine imza atan Simge, evin sahibi ile anlaşıp tapuyu alırsa stüdyosunu da taşıyacak. Böylelikle denize nazır müzik yapacak.



