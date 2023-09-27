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Simge Sağın'ın estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Görenler 'Yok artık' dedi

27.09.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde 'Aşkın Olayım' şarkısıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın eski hali sosyal medyayı salladı. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü ismin estetiksiz hallerini görenler çok şaşırdı. Sağın'ın eski görünümüne adeta yorum yağdı.

Aşkın Olayım, Yankı, Öpücem, Miş Miş ve Üzülmedin mi? gibi şarkıları dillere pelesenk olan ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın estetiksiz hali sosyal medyaya bomba gibi düştü. Simge Sağın'ın yıllar içindeki değişimini görenler inanamadı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim son dönemde iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekiyor. Sahne kostümleriyle de çok konuşulan ünlü ismin estetiksiz hali herkesi şaşırttı.

Simge Sağın 8

Sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcının eski hallerine; ''Paran varsa güzelsin'', ''Göz kapağını aldırmış'' ve ''Dudak dolgusu bir insanı bu kadar değiştirebilir'' gibi yorumlar yaptılar.

Simge Sağın esttsiksiz

Simge Sağın ya da sahne adıyla Simge 8 Ağustos 1981 yılında doğdu. 2010'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi.

Simge Sağın estetiksiz 2

Simge, liseden sonra müzik eğitimi almak isteyince babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu ve müzik eğitimi aldı.

Simge Sağın 1

Konservatuvarda öğrenciyken çeşitli pop şarkıcılarına geri vokallik yaptıktan sonra 2011'de Erdem Kınay'ın yapımcılığında Yeni Çıktı adlı bir EP ile çıkış yaptı.

Simge Sağın 2

İlk çalışması kendisine istediği tanınırlığı sağlayamadı ancak dört yıl sonra yayımladığı "Miş Miş" ile asıl çıkışını yaparak Türkiye'de MusicTopTR Resmi Listesi'nde dört hafta peş peşe bir numarada kaldı.

Simge Sağın 3

Ardından "Yankı" ve "Ben Bazen" şarkıları aynı listede ilk üçe girerken "Öpücem" şarkısı ise bir numaraya yükseldi. Kendisinin ilk stüdyo albümü Ben Bazen, 2018'de yayımlandı ve içerdiği müzikal çeşitlilik ile müzik eleştirmenlerinden övgü topladı.

Simge Sağın 4

Sezen Aksu'dan etkilendiğini söyleyen Simge, genel anlamda dans-pop şarkıları seslendirdi.

Simge Sağın 5

2015 yılından itibaren Türkiye'de radyo ve televizyonlarda dönem dönem en çok çalınan şarkıcı olmayı başardı.

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Simge Sağın 6

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