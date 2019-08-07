Mynet Trend

Simpson dizisinin bestecisi kovuldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 07.08.2019 14:36 | Son Güncelleme

Simpson'un 27 yıllık bestecisi Alf Clausen, 'şov artık yeni tarz bir müzik arıyor' denilerek kovuldu. Yaşı nedeniyle kovulduğunu iddia eden ünlü besteci Clausen, kanala ve yapımcılara karşı dava açtı.

Simpson dizisinin bestecisi kovuldu

Dünya çapında fenomen olan Simpsons dizisinin müziklerine 27 yıldır imza atan besteci Alf Clausen'ın görevine son verdildi.

78 yaşındaki ünlü besteci, 27 yıldır emek verdiği Simpsons ekibinden ilerleyen yaşı nedeniyle kovulduğunu belirtti.

Clausen yaşı nedeniyle kovulduğu iddiasıyla yapımcılara ve kanala karşı dava açtı.

Dava, Fox kanalı, yeni sahibi Disney ve yapımcı James L Brooks'un prodüksiyon şirketi Gracie Films’e karşı açıldı.

Yapımcı Richard Sakai’nin kendisine “Şov artık yeni tarz bir müzik arıyor” dediğini aktaran Clausen, “Bu bir bahane ve yanlış” yorumunu yaptı.

Variety dergisinin aktardığına göre Clausen’in yerine Russell Emanuel, Hans Zimmer ve Steve Kofsky tarafından kurulan Bleeding Fingers Music adlı prodüksiyon şirketi getirildi.

Ünlü dizinin 550’den fazla bölümü için beste yapan Alf Clausen, 23 kez Emmy Ödülleri’ne aday gösterildi ve iki kere de ödülü kazandı.

Böyle anne olmaz olsun! Öz oğlunun elini matkapla delip vücudunu ısırdıBöyle anne olmaz olsun! Öz oğlunun elini matkapla delip vücudunu ısırdı
Prens Charles yeni Bond filminde mi rol alacak?Prens Charles yeni Bond filminde mi rol alacak?
Thanos’u hangi Avengers karakteri öldürebilir? Thanos’u hangi Avengers karakteri öldürebilir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alf Clausen Simpson

En Çok Okunan Trend Haberler

Uçaktan atlayan üniversite öğrencisiyle ilgili önemli gelişme

Uçaktan atlayan üniversite öğrencisiyle ilgili önemli gelişme

F.Bahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi

F.Bahçe'den ayrıldı! İşte yeni adresi

Fotoğraflar az önce geldi... Ceviz büyüklüğünde yağdı

Fotoğraflar az önce geldi... Ceviz büyüklüğünde yağdı

Şikayetler arttı, doktor isyan etti: Çatıyı deldiler yine olmadı

Şikayetler arttı, doktor isyan etti: Çatıyı deldiler yine olmadı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Romantik komedi sevenler sinemadaki yerinizi alın!

Romantik komedi sevenler sinemadaki yerinizi alın!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gupse Özay'ın yeni filmi Eltilerin Savaşı vizyon tarihi

İşte Gupse Özay'ın yeni filmi

Tarantino 'son bir süper film' çekmek istiyor

'Devasa bir süper film' çekmek istiyor

Yahudi değil diye eleştiri oklarının hedefi olmuştu! Batwoman Ruby Rose kimdir?

Ünlü dizinin süper kahramanı LGBTQ aktivistiymiş!

Carnival Row'un yeni fragmanı yayınlandı

Carnival Row'un yeni fragmanı yayınlandı

Prens Charles yeni Bond filminde mi rol alacak?

Prens Charles yeni Bond filminde mi rol alacak?

Marvel Başkanı Kevin Feige açıkladı: Thanos’u hangi Avengers karakteri öldürebilir?

Thanos’u hangi Avengers karakteri öldürebilir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.