Simpson dizisinin bestecisi kovuldu

Dünya çapında fenomen olan Simpsons dizisinin müziklerine 27 yıldır imza atan besteci Alf Clausen'ın görevine son verdildi.

78 yaşındaki ünlü besteci, 27 yıldır emek verdiği Simpsons ekibinden ilerleyen yaşı nedeniyle kovulduğunu belirtti.

Clausen yaşı nedeniyle kovulduğu iddiasıyla yapımcılara ve kanala karşı dava açtı.

Dava, Fox kanalı, yeni sahibi Disney ve yapımcı James L Brooks'un prodüksiyon şirketi Gracie Films’e karşı açıldı.

Yapımcı Richard Sakai’nin kendisine “Şov artık yeni tarz bir müzik arıyor” dediğini aktaran Clausen, “Bu bir bahane ve yanlış” yorumunu yaptı.

Variety dergisinin aktardığına göre Clausen’in yerine Russell Emanuel, Hans Zimmer ve Steve Kofsky tarafından kurulan Bleeding Fingers Music adlı prodüksiyon şirketi getirildi.

Ünlü dizinin 550’den fazla bölümü için beste yapan Alf Clausen, 23 kez Emmy Ödülleri’ne aday gösterildi ve iki kere de ödülü kazandı.

