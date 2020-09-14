Sımsıcak bir aile öyküsü: Canevim konusu ve oyuncuları

Canevim konusu ve oyuncuları ile Atv ekranlarının , kısa süre yayınlanmasına rağmen, sevilen yapımlarından biri olmayı başardı. Dizi, aile sevgisinin ve aile bağlarının önemini vurgulayarak her yaştan izleyicinin dikkatini çekmişti. Canevim oyuncuları, set ortamında yapılan röportajlarda tıpkı dizideki gibi gerçek ve sıcak bir aile ortamında hissederek çekim yaptıklarını söylüyordu. Canevim dizisinin konusu, her ailenin kendisinden bir şeyler bulacağı bir öyküyü aktarıyor. 17 bölüm sonunda final yapan Atv Canevim dizisinin yönetmenliğini Adnan Güler üstlenirken dizinin senaryosunu Eylem Akın, Murat Can Tura ve Filiz Alpgezmen birlikte kaleme aldı. Canevim dizisi oyuncuları arasında ise Aras Aydın, Biran Damla Yılmaz ve Özgür Çevik gibi isimler yer alıyor. Canevim Dizisi Konusu Canevim konusu ise şöyle: Haksever ailesi, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen birbirlerine sımsıkı bağlı kalmayı ve ayakta durmayı başarabilen bir aile. Evin ailesine oldukça bağlı babası Hamza ve sevgi dolu annesi Günnur; kızları Ceylan, Müjgan ve Ayşe'nin daha iyi bir hayat sürmesi için ellerinden geleni yaparlar. Evin en büyük ablası olan Elvan'ın eve dönmesi, Haksever ailesinin dönüm noktalarından biri olacaktır.

Elvan, geçmişinde yaşadığı travmalar sebebiyle kendisini herkesten soyutlamış ve ruhsal problemleri olan genç bir kadın. Aile evine geri dönmesiyle birlikte özellikle annesi Günnur çok sevinir fakat babasıyla Elvan arasında aşılması zor bir duvar var. Ailenin diğer kızlarından biri olan Ceylan; oldukça güzel ve ailesi için çokça fedakarlık yapmaya hazır bir evlat. Sözlüsü Ömer'i her şeyden çok sever. Ceylan, ailesinin maddi durumu iyi olmadığı için çok güçlü ve zengin bir aile olan Tanbaylar'ın evinde işe başlar. İşteki ilk gününde obsesif ve zaman zaman saldırgan bir kişilik olan Taylan Tanbay ile hoş olmayan olaylar yaşayan Ceylan; herkesin çekindiği ve kimsenin yanına bile yaklaşamadığı Taylan Tanbay'ı herkesin içinde rezil eder. Düştüğü durumu asla kendine yediremeyen Taylan, Ceylan'dan ve çevresinden tüm bu yaşananların intikamını almaya karar verir. Canevim Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Ceylan Haksever (Biran Damla Yılmaz) Evin fedakar kızı olan Ceylan ortanca kardeştir ve ailesine çok önem verir. Sözlüsü Ömer gibi iyi kalpli, yardımsever, dürüst bir kız olan Ceylan'ı da herkes çok sever. Namuslu, çalışkan ve gururlu bir genç kız olan Ceylan'ın en büyük hayali ise Karam diye sevdiği Ömer ile evlenmek. Ceylan başına gelen olaylara ve yaşadığı fakir hayata rağmen her zaman ayaklarının üzerinde dimdik durmayı başarmış ve asla isyan etmemiş güzel ve akıllı bir kız.

Ceylan'ı canlandıran Biran Damla Yılmaz, 1997 doğumlu genç bir oyuncu ve bir konservatuvar öğrencisi. Kırgın Çiçekler dizisiyle tanınan genç ve güzel oyuncu daha önce Çılgın Dersane, Mucize 2, Muhteşem Yüzyıl, Baraj gibi yapımlarda da rol aldı. Ömer Kılıç (Aras Aydın) Ömer cesur, çevresi tarafından çok sevilen, sözünün eri, herkese yardım etmeye çalışan, dürüst bir delikanlı. Küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başlamış ve yaşam mücadelesinin içine girmiş. Ömer, kendisini büyüten Hacı Anne'sine çok düşkündür ve sevdiği kişiler onun için çok değerli. Sözlüsü Ceylan'ı onun için her şeyi göze alabilecek kadar çok seven Ömer, acaba Ceylan ile olan ilişkisinde hangi sınavlardan geçecek ve neler yaşayacak? Ömer'i Canevim dizi oyuncularından Aras Aydın canlandırıyor. 1989 doğumlu genç ve yakışıklı oyuncu, 2010 yılında Öğretmen Kemal dizisiyle tanındı ve ardından birçok projede rol aldı. Canevim'den önce ise Masum Değiliz dizisi ile ün kazanan Aras Aydın, son dönemin en başarılı genç oyuncuları arasında yer alıyor. Taylan Tanbay (Özgür Çevik) Azimli, her istediğini elde etmiş ve saplantılı bir adam olan Taylan; istediklerini elde etmek için sınırları çok zorlayabilen bir karakter. Hayatı boyunca maddi durumu iyi olduğu ve istediği her kadını elde ettiği için hayatında özellikle aşk konusunda asla tatmin olamaz. Ceylan'ın kendisini reddetmesi sonucunda iyice hırslanan ve tutkularının esiri olan Taylan, Ceylan'ı bir takıntı haline getirir.

Taylan'ı canlandıran Özgür Çevik, 2004 yılında Akademi Türkiye adlı müzik yarışması ile hayatımıza girdi. Yabancı Damat dizisinde rol aldıktan sonra ünlenen ve herkesin sempatisini kazanan Özgür Çevik, 2004 senesinden bu yana dizi, film ve reklam sektöründe çok fazla yapımda rol aldı. Özgür Çevik, 27 Mayıs 1981 yılında Ankara'da doğdu. 2008 yılında çıkardığı "Düşünce" adlı bir müzik albümü var. Müjgan Haksever (Ezgi Şenler) Müjgan, ailenin Elvan ve Ceylan'dan sonra gelen kızı ve ailenin en enerjik bireyi. Kendinden emin, tutkulu, insanları etkilemesini bilen ve modaya düşkün bir karakter. Zaman zaman tartışmalara girse bile ailesi onun için çok değerli ve ailesine karşı çok korumacı bir tavır sergiler. İnsanların zayıf noktalarını çok iyi analiz eden Müjgan, hayattan hep daha fazlasını ister ve daha iyi yerlerde olmayı hak ettiğini düşünür. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitimini tamamlayan genç oyuncu Ezgi Şenler, 1993 yılında doğdu. Canevim dizisinden önce Nefes Nefese ve Bodrum Masalı dizilerinde rol aldı.

Elvan Haksever (Burcu Tuna) Elvan geçmişte yaşadıklarının üstesinden gelememiş ve bu yüzden herkese karşı duvar örmüş bir karakter. Soğuk ve ketum bir kişiliği var. Hayat ve yaşadıklarını onu sert biri olmaya zorlar ve kalbini yumuşatacak en ufak bir olay karşısında hemen kendini toparlayarak mesafeli duruşuna geri döner. Konservatuvar mezunu oyuncu Burcu Tuna, 1986 yılında Ankara'da doğdu. Kamera karşına ilke kez Kurşun Yarası dizisiyle geçti. Günnur Haksever (Zuhal Gencer Erkaya) Günnur, ailenin sevgi dolu annesidir. Ailesini bir arada ve ayakta tutmak için yapmayacağı fedakarlık yok. En çok eve geri dönen ve geçmişin izlerini taşıdığı için psikolojik problemleri olan Elvan için üzülür. Günnur'u canlandıran Zuhal Gencer Erkaya, 1982'den bu yana birçok Türk dizi, film ve tiyatrosunda rol almış başarılı bir oyuncu. Canevim son bölüm ile 2019'da final yaptıktan sonra kariyerine ara vermeden, hala yayınlanmakta olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol almaya başlamıştır. Hamza Haksever (Rıza Akın) Haksever ailesinin babası Hamza, çevresi tarafından oldukça sevilip sayılır. Geçmişte yaşadığı acıların yükünü hala taşıyan ve sorunlarını her zaman içine atan bir adam. Hamza, ailesine çok düşkün. Geçmişte yaptığı küçük bir hatanın izlerini hala içinde taşır.