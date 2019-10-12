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Sinagog saldırısı Twitch’ten canlı yayınlandı

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TEKNOLOJİ  | 12.10.2019 11:27 | Son Güncelleme

Silahlı saldırı sırasında iki kişi ölürken, canlı yayını beş kişinin seyrettiği, 30 dakika boyunca online olan yayını ise sonradan 2200 kişinin seyrettiği anlaşıldı. Bu seyircilerin büyük bölümünün ise video oyunlarını seyretmek için Twitch’e giren küçük çocuklar olduğu düşünülüyor.

Sinagog saldırısı Twitch’ten canlı yayınlandı

27 yaşındaki Alman saldırgan, otomobiliyle bir Sinagog’un önüne gelerek Twitch’te yayınlı açtıktan sonra elindeki silahla Sinagog’un kapısına ateş etmeye başladı. Ancak silahla kapıyı açmayı başaramayınca, o bölgeden geçen iki kişiyi öldüren saldırgan tüm bunları da canlı yayında insanlara seyrettirdi.

Amazon’un sahip olduğu Twitch videoyu ancak yarım saat sonra fark edip yayından kaldırdı. fakat bu sırada 2200 kişi yayını seyrederken, saldırganın canlı yayında propaganda amacı da gerçekleşmiş oldu

Mart ayında da Avustralya’da müslümanlara karşı yapılan saldırı Facebook’ta canlı yayınlanmıştı. 51 kişinin öldüğü saldırıdan sonra Facebook bu tür yayınları anında fark edecek yapay zeka algoritması geliştirmeye başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
twitch Sinagog saldırısı

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