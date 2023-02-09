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Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Otilia'ya deprem tepkisi! "Hani Türkiye senin ikinci evindi!"

09.02.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilionera şarkısı ile bir döneme damga vuran ve Serdar Ortaç'la yaptığı düetle çok konuşulan Otilia’nın tüm Türkiye'yi yasa boğan depreme kayıtsız kalması tepkilere neden oldu. 2017 yılında Sinan Akçıl ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Romanyalı şarkıcıya eski sevgilisi Akçıl da tepki gösterdi.

Sinan Akçıl'dan eski sevgilisi Otilia'ya deprem tepkisi! "Hani Türkiye senin ikinci evindi!"

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve birçok ili etkilen deprem ile ilgili Türkiye ve dünyada birçok ünlü isim tarafından destek mesajı yayınlanıyor. Bir dönem Sinan Akçıl ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Otilia son paylaşımı ile tepki topladı.

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Romanyalı şarkıcı Otilia son paylaşımında bir çekimden videosunu yayınladı. Sinan Akçıl Otilia’nın paylaşımına “Hani Türkiye senin ikinci evindi, bunu söylüyordun hep! Video çektirmeyi bırakıp gelsen de buradaki insanlara yardım etsen daha iyi olmaz mı???” yorumunda bulundu. Otilia takipçilerinin de tepki göstermesinin ardından paylaşımını kaldırdı.

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Bir dönem Sinan Akçıl ile yaşadığı aşkla adını duyuran Otilia Bruma, o yıllarda Akçıl ile bir şarkı seslendirerek Türkiye’de tanınmıştı.

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