MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sinan Akçıl'dan Hülya Avşar itirafı: "Türkiye'nin en güzel kadını..."

Sinan Akçıl'dan Hülya Avşar itirafı: "Türkiye'nin en güzel kadını..."

24.06.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa magazin programının bugünkü konuğu Sinan Akçıl oldu. Burcu Kıratlı ile evliliklerini yeniden noktalayan Akçıl özel hayatına ve müzik dünyasına dair çarpıcı yanıtlar verdi.

Sinan Akçıl'dan Hülya Avşar itirafı: "Türkiye'nin en güzel kadını..."

Sinan Akçıl'ın geceleri çalıştığı ve sabahları erken kalkmakta zorlandığı biliniyor. Programda da yorgun ve uykusuz görüntüsüyle dikkatleri çeken Akçıl yeni bestelerinin perde arkasını anlattı.

Sinan Akçıl kimdir?

Programın sezon finaline geldiği için sunuculara çiçek takdim eden Sinan Akçıl'ın çiçekleri verirken çok para harcadığını söylemesi dikkatlerden kaçmadı.

Sinan Akçıl kimdir?

"ASLINDA ONA YAPTIĞIM ŞARKI DEĞİLDİ"

Ayrıca Sinan Akçıl'dan bir itiraf geldi. Merve Özbey'e bir şarkı yaptım. İbrahim Tatlıses'e de olurdu.

sinan1

Merve'ye yaptığımı Merve'ye attım fakat sabaha karşı çok mutlu olduğum için Ebru'ya da atmışım. Aynı anda Hülya'ya da şarkı yaptım ve ona attım.

sinan2

Şarkıyı çok beğendi ancak Hülya'ya attığım aslında onun için yaptığım şarkı değildi. Bence hala Türkiye'nin en güzel kadını Hülya Avşar'dır. Bunu alt yazı yazalım. Dediğimi yazalım" ifadelerini kullandı.

sinan3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Didem Soydan'dan ezan paylaşımı! Notu dikkat çektiDidem Soydan'dan ezan paylaşımı! Notu dikkat çekti
İsmi Galatasaray'la anılıyor! Ünlü futbolcu kızı ve sevgilisiyle...İsmi Galatasaray'la anılıyor! Ünlü futbolcu kızı ve sevgilisiyle...
Tatilde pişti oldular! Köşe kapmaca oynadılarTatilde pişti oldular! Köşe kapmaca oynadılar
Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Sinan Akçıl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaşlarına en az yüzde 40 zam

Memur ve emekli maaşlarına en az yüzde 40 zam

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek kâbusu yaşadı! Görevliler...

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek kâbusu yaşadı! Görevliler...

İstanbul'da korkunç cinayet! Belediyeden açıklama geldi

İstanbul'da korkunç cinayet! Belediyeden açıklama geldi

"Aklımda hiç yoktu! Buraya vuruldum" dedi! İstanbul'u terk edip ilginç bir karar aldı

"Aklımda hiç yoktu! Buraya vuruldum" dedi! İstanbul'u terk edip ilginç bir karar aldı

Mahalleli önünü kesti! Tekme tokat dayak atıp otomobilini devirdiler

Mahalleli önünü kesti! Tekme tokat dayak atıp otomobilini devirdiler

Marmaris'teki yangında çalışmalar 4'üncü günde devam ediyor

Marmaris'teki yangında çalışmalar 4'üncü günde devam ediyor

İlginizi Çekebilir

Taş gibi sertleşmiş havluları yumuşacık yapmanın pratik yolu

Taş gibi sertleşmiş havluları yumuşacık yapmanın pratik yolu

Korkunç görüntüler kamerada! İç çamaşırıyla saldırıp...

Korkunç görüntüler kamerada! İç çamaşırıyla saldırıp...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kocası dekoltesini kapatmak isteyince...

Kocası dekoltesini kapatmak isteyince...

Aylarca sürdü: Doktorlar bulamadı! Şifayı Facebook'ta buldu

Aylarca sürdü: Doktorlar bulamadı! Şifayı Facebook'ta buldu

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.