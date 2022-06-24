Sinan Akçıl'dan Hülya Avşar itirafı: "Türkiye'nin en güzel kadını..."

Sinan Akçıl'ın geceleri çalıştığı ve sabahları erken kalkmakta zorlandığı biliniyor. Programda da yorgun ve uykusuz görüntüsüyle dikkatleri çeken Akçıl yeni bestelerinin perde arkasını anlattı.

Programın sezon finaline geldiği için sunuculara çiçek takdim eden Sinan Akçıl'ın çiçekleri verirken çok para harcadığını söylemesi dikkatlerden kaçmadı.

"ASLINDA ONA YAPTIĞIM ŞARKI DEĞİLDİ"

Ayrıca Sinan Akçıl'dan bir itiraf geldi. Merve Özbey'e bir şarkı yaptım. İbrahim Tatlıses'e de olurdu.

Merve'ye yaptığımı Merve'ye attım fakat sabaha karşı çok mutlu olduğum için Ebru'ya da atmışım. Aynı anda Hülya'ya da şarkı yaptım ve ona attım.

Şarkıyı çok beğendi ancak Hülya'ya attığım aslında onun için yaptığım şarkı değildi. Bence hala Türkiye'nin en güzel kadını Hülya Avşar'dır. Bunu alt yazı yazalım. Dediğimi yazalım" ifadelerini kullandı.



