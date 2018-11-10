MAGAZİN

Sinan Akçıl'ı tuvalette sıkıştırıp dövdüler mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.11.2018 15:49 | Son Güncelleme

En son Sermiyan Midyat'la yaşadığı kavga ile gündeme gelen Sinan Akçıl, bu sefer de şarkıcı Berkay'ın sahne aldığı bir mekanda yaşadığı tartışma ile gündeme geldi.

Sinan Akçıl'ı tuvalette sıkıştırıp dövdüler mi?

İddiaya göre; çarşamba akşamı Sinan Akçıl, popçu Berkay'ın sahne aldığı yere gidip, şarkıcıyı dinliyor. Başka masada da genç bir futbolcunun menajeri Berkay'ı dinliyor.

Yine iddiaya göre genç futbolcunun menajeri ile Sinan Akçıl'ın arasında husumet var. Sinan akçıl kalkıp lavaboya gidiyor. Menajer de peşinden gidip, şarkıcıyı saçından tutup darbediyor.

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'MEKAN BOŞALTILDI' İDDİASI

Kanal D Magazin Müdürü Asiye Acar'ın ulaştığı bilgiye göre; olaya şahit olanlar "Böyle bir şey yaşandı, mekan boşaltıldı" diyor. Sinan Akçıl'ın menajeri ise "Hayır böyle bir şey yaşanmadı" diyor.

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Anahtar Kelimeler:
sinan akçıl dayak

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