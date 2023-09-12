Sinan Akçıl, Kim Milyoner Olmak İster'deki ödül parasının değiştirilmesini tavsiye etti! "1 milyon TL ev aldırmaz"

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında 6.kez 1 milyon TL'lik soru açıldı. Rabia Birsen, 1 milyon TL'lik soruya doğru yanıt vererek büyük ödülü kazandı.

Rabia Birsen'in vergi kesintileri sonrası eline geçecek para sosyal medyada gündem oldu. Konuya dair pek çok eleştiri yapıldı, bir yorum da Sinan Akçıl'dan geldi.

Sinan Akçıl paylaşımında "Final ödemesi artık 5 milyon TL olmalı. 1 milyon TL ev veya araba bile aldırmaz, düşülen vergilerden sonra net 5 milyon TL kazanana kalmalı. 1 milyon TL ile milyoner olunmuyor. Gözden geçirilmesini tavsiye ederim" dedi.