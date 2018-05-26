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Sinan Bolat A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 26.05.2018 15:53 | Son Güncelleme

Belçika'nın Royal Antwerp takımında forma giyen kaleci Sinan Bolat, A Milli Takım'ın İran, Tunus ve Rusya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna dahil edildi.

Sinan Bolat A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı

Tecrübeli kaleci Sinan Bolat, A Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna çağrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Belçika'nın Royal Antwerp kulübünde forma giyen Sinan Bolat, A Milli Takım'ın İran, Tunus ve Rusya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna dahil edildi. Daha önce 6 kez A milli olan 29 yaşındaki kaleci, bu sezon Antwerp ile 37 lig maçına çıktı." ifadelerine yer verildi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İran 4ler rahat bu kalas oynarsa.
2020 ye kadar turnuva yok neyin kafası la bu
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