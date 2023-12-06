Sinan Engin, ''Bana UEFA'dan Galatasaray ile ilgili duyum geldi'' diyerek paylaştı! Sarı-kırmızılı taraftarlar bir hayli tedirgin olmuş durumda

Beyaz TV'de yorumculuk yapan Sinan Engin, canlı yayında Galatasaray ile ilgili aldığı duyumu paylaştı. Söylediği sözler kısa süre içinde gündem olurken, sarı-kırmızılı taraftarlar bir hayli tedirgin oldu. İşte Sinan Engin'in sözleri...

"GRUP SONUNCUSU YAPMAK İSTİYORLAR"

"UEFA lobisinden Lozan'da oturan bir iş adamı arkadaşımdan duyum geldi. Kendisinden ciddi bir bilgi aldım ve bana dediki: ''Sevgili Sinan dostum, UEFA lobisinin ve ağır toplarının tercihleri Bayern Münih ve Manchester United'tan yana. Galatasaray'a şans vermiyorlar. Grup sonuncusu yapmak istiyorlar. Takdir haklarını onlara veriyorlar.' dedi. Maçları izliyorsun hakemlerin yönetimi rezil bir yönetim. Galatasaray'ın aleyhine kararlar veriyorlar."

"TEKER TEKER MAÇLARA BAK HAK VERİRSİN"

Sinan Engin, "Galatasaray'ın maçlarına bakın mesela elemelerdeki hiçbir maçta doğranmadı. Zorlandıkları Molde ve Kopenhag karşısında da hakem facialarıyla karşılaşmadı ama Bayern Münih, Manchester United müsabakalarında skandalların ardı arkası kesilmedi. Burada bir iş dönüyor. Teker teker maçlara bak hak verirsin." şeklinde konuştu.





