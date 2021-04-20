SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Sinan Engin'den Aboubakar için olay iddia! Bilerek mi oynamıyor?

Sinan Engin'den Aboubakar için olay iddia! Bilerek mi oynamıyor?

20.04.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol yorumcusu Sinan Engin, Vincent Aboubakar'ın oynamaması hakkında açıklamalar yaptı. Engin, Aboubakar'ın çıkıp oynamasını söyledi. İşte detaylar...

Sinan Engin'den Aboubakar için olay iddia! Bilerek mi oynamıyor?

Beyaz TV'de yorumculuk yapan Sinan Engin, Vincent Aboubakar'ın sözleşmesindeki maddeden ötürü oynamadığını iddia ederek bazı ifadelerde bulundu.

"BEŞİKTAŞ'IN DENGESİNİ BOZMA"

Sinan Engin canlı yayında golcü futbolcuya seslenerek, "Sevgili Aboubakar, Sergen abin sana ne diyorsa dinle. Bu Beşiktaş sana kucak açtı. Sen Beşiktaş için çok önemlisin. 7 tane final maçı var, şampiyonluk var. Beşiktaş taraftarı senden çok şey bekliyor. Sergen hocanı yalnız bırakma. Para çözülür. Sakın oynamayarak Beşiktaş'ın dengesini bozma. Hakkını fazlasıyla alırsın." ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE NE?

Vincent Aboubakar, Beşiktaş'la bu sezon 30 maça çıktığı takdirde sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak. Kamerunlu golcü şu ana kadar siyah-beyazlı formayla toplamda 28 maça çıktı, 16 gol ve 5 asist yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı!Beşiktaş'tan sürpriz transfer atağı!
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Vincent Aboubakar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
takımda bu nankörlüğü yapacak en son kişi abubakardır algı yaratmayın adamın üstünden.

En Çok Okunan Haberler

Karnındaki şey doktorları bile şoke etti

Karnındaki şey doktorları bile şoke etti

Sabancı'yı ifşa etmişti! 'Beni yatağa atabileceğini düşündü'

Sabancı'yı ifşa etmişti! 'Beni yatağa atabileceğini düşündü'

Yargıtay'dan kritik tebligat kararı!

Yargıtay'dan kritik tebligat kararı!

Kripto para piyasasında son gelişmeler

Kripto para piyasasında son gelişmeler

Tesco'ya tarihi ceza!

Tesco'ya tarihi ceza!

Karadeniz gazı için tarih verildi!

Karadeniz gazı için tarih verildi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cengiz, 3 yöneticinin istifasını isteyecek iddiası

Cengiz, 3 yöneticinin istifasını isteyecek iddiası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku!

Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku!

Erol Bulut'un yeni adresi duyurdular

Erol Bulut'un yeni adresi duyurdular

Beşiktaşlı futbolcuya olay sözler!

Beşiktaşlı futbolcuya olay sözler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.