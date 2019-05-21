Sinan Engin: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde final oynar

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında konuşan Sinan Engin, Galatasaray'ın Avrupa'da final oynayabileceğini iddia etti.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FİNAL YAPABİLİR"
Sinan Engin, "Galatasaray, 3 üst düzey transfer yaparsa Şampiyonlar Ligi'nde final yapabilir. Bugün Barcelona gelsin, bu G.Saray'ı Türk Telekom'da yenemez. Tarihe not düşün. Lig şampiyonu olacaklarını da tahmin etmiştim" dedi.
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