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Sinan Engin: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde final oynar

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 21.05.2019 10:25 | Son Güncelleme

Spor yorumcusu Sinan Engin, "Galatasaray, 3 üst düzey transfer yaparsa Şampiyonlar Ligi'nde final yapabilir. Bugün Barcelona gelsin, bu Galatasaray'ı Türk Telekom'da yenemez" ifadelerini kullandı.

Sinan Engin: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde final oynar

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında konuşan Sinan Engin, Galatasaray'ın Avrupa'da final oynayabileceğini iddia etti.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FİNAL YAPABİLİR"
Sinan Engin, "Galatasaray, 3 üst düzey transfer yaparsa Şampiyonlar Ligi'nde final yapabilir. Bugün Barcelona gelsin, bu G.Saray'ı Türk Telekom'da yenemez. Tarihe not düşün. Lig şampiyonu olacaklarını da tahmin etmiştim" dedi.

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galatasaray Sinan Engin Şampiyonlar Ligi

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