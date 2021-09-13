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Sinan Engin: Haaland kim kardeşim?

13.09.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman devi Borussia Dortmund attığı gollerle fırtına estiren Haaland'a eski futbolcu ve spor yorumcusu Sinan Engin şaşırtıcı bir yorumda bulundu. İşte Engin'in Halland yorumu...

Sinan Engin: Haaland kim kardeşim?

Süper Lig'e fırtına gibi başlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde perdeyi çarşamba günü Dortmund maçı ile açacak. Beşiktaş'ta özellikle Pjanic'in takıma katılmasıyla beraber taşlar yerine oturdu ancak Dortmund maçından önce Vida'nın sakatlanması tüm planlarını alt üst etti.

Hücum gücüyle dikkat çeken Dortmund karşısında savunmanın bel kemiği Vida'dan yararlanamayacak olan Beşiktaş'ta Wellinton ve Montero ikilisinin ilk 11'de görev yapması bekleniyor.

Kritik maç öncesinde Dortmund cephesinde ise tam bir Haaland fırtınası esiyor. Bu sezon Dortmund forması altında 6 maça çıkan Haaland, 8 golün altına imza atıp, 4 de asist yaparak sınırları zorlamaya devam ediyor. Dortmund teknik direktörü Marco Rose, Beşiktaş karşısında takımın tüm katmanlarıyla mücadele etmeleri gerektiğini ifade ederek, "Haaland müthiş özellikleri olan bir futbolcu ancak Dortmund, sadece Haaland'dan ibaret olamaz.Tek bir futbolcu üzerine kurulu bir oyun yapısını kabul edemeyiz. Haaland bizim için çok büyük bir koz ancak Dortmund, takım olarak iyi mücadele etmek zorunda" dedi.

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"HAALAND'I BU KADAR BÜYÜTMEYİN"

Beşiktaş'ın Haaland'ı durdurabileceğini ifade eden Sinan Engin, "Haaland kim kardeşim, bu kadar büyütmeyin! Haaland'ı Milli maçta da gördük. İyi organize olursak, iyi hazırlanırsak Haaland'ı yine tutabilir Beşiktaş. Zaten Sergen onların hepsini çok iyi yapacaktır" dedi.

Sancho'nun United'a transfer olmasına rağmen Haaland'ın da etkisiyle Avrupa'nın en üretken hücum futbolunu oynayan Dortmund, savunma bölgesinde ise ciddi sorunlar yaşıyor.

"DAHA FAZLA GOL ATMALIYIM"

2021 yılında Dortmund forması ile 41 maça çıkan ve 38 golün altına imza atan Haaland ise daha fazla gol atması gerektiğine inanıyor.

Real Madrid, Chelsea, Manchester City ve Paris Saint Germain'in astranomik tekliflerine rağmen Dortmund'da kalan ve 240 milyon euroluk bonservis bedeline sahip olan Haaland, "Şu anda belirli bir seviyede devam ediyorum ancak benim potansiyelim, daha fazla gol atmayı mecbur kılıyor. Şu ana kadar attığım goller yetersiz, daha fazla atmayalım" şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund
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