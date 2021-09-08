SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Sinan Gümüş, Fenerbahçe'de kaldı

Sinan Gümüş, Fenerbahçe'de kaldı

08.09.2021 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayrılıkta zorluk çıkartan Sinan Gümüş'le ilgili karar netleşti. Transfer süreci bitene kadar nasıl bir teklif gelirse gelsin Sinan, gönderilmeyecek. 27 yaşındaki futbolcunun, çalışmalarını altyapının yer aldığı Dereağzı Tesisleri'nde yapacağı belirtildi. Ali Koç, "Mayısa kadar kulüpte tutacağım'' sözlerini söylemişti.

Sinan Gümüş, Fenerbahçe'de kaldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u sinirlendiren Sinan Gümüş, sene sonuna kadar Dereağzı'nda bireysel çalışmalarını sürdürecek. Transfer bitimine saatler kala Sinan'la ilgili gelecek tekliflerin değerlendirilmeyeceği belirtildi.

ALTYAPI İLE ÇALIŞACAK

Sinan Gümüş, altyapının olduğu Dereağzı'nda bireysel çalışmalarını gerçekleştirecek. 27 yaşındaki futbolcunun bir sezon boyunca forma giymeyeceği belirtildi.

"SORUN ÇIKARTACAĞIM"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Candaş Tolga Işık'ın programında, "İyi bir teklif geldi. Ama iki misli para istedi. Bize sorun çıkartana sorun çıkartırız. Mayısa kadar kulüpte tutacağım" ifadelerini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ersin Düzen TFF'deki görevinden istifa ettiErsin Düzen TFF'deki görevinden istifa etti
PARTNERDizi aşkı gerçek mi oldu?Dizi aşkı gerçek mi oldu?
Mesut Özil bombası! Son gün ayrılıyor mu?Mesut Özil bombası! Son gün ayrılıyor mu?
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şaşkına çeviren olay! Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Şaşkına çeviren olay! Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Şenol Güneş'in tazminatı dudak uçuklattı

Şenol Güneş'in tazminatı dudak uçuklattı

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da!

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da!

Aytaç Kara'nın vedası direkten döndü

Aytaç Kara'nın vedası direkten döndü

Ersin Düzen TFF'deki görevinden istifa etti

Ersin Düzen TFF'deki görevinden istifa etti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Caner Erkin havaalanından döndü!

Caner Erkin havaalanından döndü!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Lens, Beşiktaş'a geldiğine pişman olacak

Lens, Beşiktaş'a geldiğine pişman olacak

Cebelitarık kalecisi tarihe geçti! Şenol Güneş'e tepki var

Cebelitarık kalecisi tarihe geçti! Şenol Güneş'e tepki var

Marcao skandalı büyüdü! Ayrılık...

Marcao skandalı büyüdü! Ayrılık...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.