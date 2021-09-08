Sinan Gümüş, Fenerbahçe'de kaldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u sinirlendiren Sinan Gümüş, sene sonuna kadar Dereağzı'nda bireysel çalışmalarını sürdürecek. Transfer bitimine saatler kala Sinan'la ilgili gelecek tekliflerin değerlendirilmeyeceği belirtildi.

ALTYAPI İLE ÇALIŞACAK

Sinan Gümüş, altyapının olduğu Dereağzı'nda bireysel çalışmalarını gerçekleştirecek. 27 yaşındaki futbolcunun bir sezon boyunca forma giymeyeceği belirtildi.

"SORUN ÇIKARTACAĞIM"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Candaş Tolga Işık'ın programında, "İyi bir teklif geldi. Ama iki misli para istedi. Bize sorun çıkartana sorun çıkartırız. Mayısa kadar kulüpte tutacağım" ifadelerini kullanmıştı.

