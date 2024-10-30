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Sınav kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sınavın eş anlamlısı

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
28.10.2024 17:19
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Dilimizde pek çok kelimenin yerine eş anlamlı karşılığı olan sözcükler kullanılmaktadır. Bu tür kelimeler, var olan kelime ile aynı anlamı taşıdığı için cümlelerde herhangi bir mana bozulmasına yol açmamaktadır. Yazım şekli yönünden farklı, mana bakımından aynı olan sözcükler, eş anlamlı yani anlamdaş olarak isimlendirilmektedir. Sınav kelimesi de anlamdaş karşılığı olan sözcükler arasında bulunmaktadır. Peki, sınav kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Sınav kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sınavın eş anlamlısı

Manaları benzer olup, yazım biçimleri ayrı olan sözcükler, eş anlamlı olarak tanımlanmaktadır. Bu tür kelimeler aralarında anlamsal ilişki olan sözcükler olarak da bilinmektedir. Dilimizde yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biri sınav kelimesidir. Bu kelime ile aynı anlama gelen ve sınav eş anlamlısı olarak tanımlanan tek bir sözcük vardır. Bu sözcük sınav kelimesi yerine rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Sınav kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Sınav sözcüğü, bazı yazışmalarda çok sık kullanıldığında cümlelerin tekrar etmesine neden olabilmektedir. Bu durumun giderilebilmesi için kelimenin eş anlamlı karşılığından faydalanılmaktadır. Bunun yanı sıra sınav kelimesinin ne anlama geldiğini de bilmek önemlidir. Türk Dil Kurumunun hazırladığı sözlük sitesi aracılığıyla sözcüklerin hangi manaları taşıdığı bilgisine ulaşılabilmektedir. Buna göre sınav kelimesinin manaları şöyledir:

  • (İsim) Bir işe girmek isteyen kişilerin ya da talebelerin bilgi derecesini ölçmek için yapılan yoklama; imtihan.
  • (İsim/Mecaz) Dayanışma, direnme, güce ihtiyaç duyulan, neticede bir tecrübe kazandıran zor durum.

Sınav kelimesi yerine kullanılan sözcükler, anlamdaş olarak tabir edilir. Cümlelerde sürekli aynı sözcükleri yenilememek için genellikle o sözcüklerin anlamdaş karşılıklarından yardım alınır. Bu noktada sınavın eş anlamlısı olan sözcük:

  • İmtihan

Sınavın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sınav sözcüğü gerek günlük konuşmalarda gerekse yazışmalarda sıkça karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Bu kelime cümle içinde isim haliyle kullanıldığı gibi bazı durumlarda mecazen de kullanılabilmektedir. Bu kelime ile aynı anlamı taşıyan tek bir eş anlamlı sözcük bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeleri daha iyi anlayabilmek için cümle içinde kullanmak önemlidir. Bu bağlamda sınavın eş anlamlısı ile ilgili bazı örnek cümleler şu şekildedir:

  • Yarın tarih imtihanı olduğu için ders çalışmam gerek.
  • Dünkü imtihan çok güzel geçti.
  • Bizler dünyaya imtihan için gönderildik.
  • Bugünkü imtihanı başarılı bir şekilde geçersem çok mutlu olacağım.
  • Öğretmen yarın Türkçe imtihanı yapacağını söyledi.
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