Sindirim sistemi dostu: Karnabahar

Sindirim sisteminin yaşamsal faaliyetlerini güçlendiren ve devam ettiren en önemli etkenlerinden biri; orada yaşayan yararlı bakteriler olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Bu yararlı bakterilerin (probiyotik) yaşaması ve çoğalması için gereken lifi, besinler en fazla tam tahıllar, kuru baklagiller, pırasa, karnabahar, sarımsak, soğan, yeşil yapraklı sebzeler, muz, avokado gibi meyveler, turşu, boza, şıra, sirke ve tarhana gibi fermente ürünler ve kefir, yoğurt gibi fermente süt ürünleridir. Özellikle karnabahar yemeği ‘mide dostu’ bir yemek olarak örnek verilebilir. Karnabahar mide asitlerini dengeler” dedi.

Mideye iyi gelen besinler kişiden kişiye değişebilir

Mideye iyi gelen besinlerin bazen kişiden kişiye farklılık gösterebildiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Patates suyunun mideye yararı ile ilgili yapılan çalışmalar olumlu, fakat herkes için iyi gelir demek için yeterli değildir. Ancak mide-bağırsak hastalıklarını önlemek için bitki çayları en doğal etkiye sahip. Rezene çayı, papatya çayı, meyan kökü ve tıbbi nane çayı en önemlileri. Nane çayı reflüsü olanlar için uygun değil” şeklinde konuştu.