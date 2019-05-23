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Sinekleri kovmak için kullandığı yöntem olay oldu! Gerçekten işe yarıyor mu?

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 23.05.2019 11:02 | Son Güncelleme

Bu anne sinir bozucu sinek topluluğunu evden uzak tutmak için dahice bir yöntem kullandı! Sosyal medyada da daha önce denenip, onaylandığı söylenen bu yöntem için ihtiyacınız olan şeyler ise: Su, buzdolabı poşeti ve bozuk demir para.İşte hilenin uygulanış şekli ve yapmanız gerekenler...

Sinekleri kovmak için kullandığı yöntem olay oldu! Gerçekten işe yarıyor mu?

Yaz sıcakları "hafiften" kendini göstermeye başlamışken evlerde pencere ve balkon kapıları açılmaya başlandı! Hatta balkon mevsimini açıp, ailece keyif yapanları da sosyal medyadan takip etmiyor değilsinizdir. Her ne kadar da kışın kasvetli havasından kurtulup, biraz sıcak enerjiye ihtiyaç duysak da yazın en büyük kabuslarından biri olan kara sinekler şimdiden evleri istila etmeye başladı. Özellikle de yemek pişen mutfaklara...

Neyse ki bu anne Facebook grubundan evdeki sinekleri uzaklaştırmak için çok ilginç bir yöntem paylaştı! "Bana inanmıyorsanız, Google'a bakın. Herkes yapıyor! Çok da işe yarıyor" yorumuyla ipucunu paylaşan annenin sineklerden kurtulmak için kullandığı yöntemi ise şu şekilde:

"Buzdolabı poşeti ya da ağzı kilitlenebilen naylon poşetlerden birini alın. Yarısına kadar su doldurun. Suyun içine birkaç adet demir bozuk para atın ve pencerenin dış kenarlarından birine bu poşeti asın. "

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Bu yöntemin sinekleri nasıl uzaklaştırdığını düşünüyorsanız, en popüler iddia su dolu torba ışığı kırdığı için sinekleri rahatsız ediyor ve görme bozukluğu yaratıyor. Bu yüzden sinekler bu tip torba asılı yerlere yaklaşamıyorlar.

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