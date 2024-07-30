Sinem Kobal 7 yıl sonra setlere döndü! Setten pozuna beğeni yağdı

2016'da yılında Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren Sinem Kobal en son 2017'de Yüz Yüze adlı dizide yer almıştı.

2020’de Lalin ve 2022’de de Leyla adını verdiği kızlarını kucağına alan Sinem Kobal çocuklarına zaman ayırarak setlerden uzak kalmıştı.

Uzun süre gelen teklifleri reddeden Kobal kararını verdi ve setlere dönmek için harekete geçti.

Her Şeyin Başı Merkür adlı filmde başrol olacak Kobal'a filmde Alp Navruz eşilk edecek. Alp Navruz filmin başrol karakteri Fırat’a hayat verecek.

Sinem Kobal film için sete gitti ve sosyal medyadan da paylaşım yaptı.

Setten 7 yıl sonra paylaşım yapan güzel oyuncu fanlarını heyecanlandırdı. Sinem Kobal'a beğeni ve yorum yağdı.