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Sinem Kobal’ın makyajsız hali görenleri hayran bıraktı! Güzelliğiyle büyüledi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 15:10 | Son Güncelleme

Anne olmak için gün sayan oyuncu Sinem Kobal sosyal medya hesabından makyajsız olduğu bir kareyi takipçileriyle paylaştı. 32 yaşındaki güzel oyuncunun doğal hali takipçilerinden tam not aldı.

Sinem Kobal’ın makyajsız hali görenleri hayran bıraktı! Güzelliğiyle büyüledi!

Hamileliğinin 8. ayında olan güzel oyuncu kızını kucağına almak için gün sayıyor. ATV ekranlarına gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu üstelenen Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde ilk kez hamilelik pozlarını yayınlamıştı. 2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile Ayvalık’ta dünya evine giren Sinem Kobal annelik heyecanını yayınladığı pozlarla takipçileriyle paylaşmıştı. Karnını göstermediği için eleştiri yağmuruna tutulan güzel oyuncunun fotoğraflarına beğeni yağmıştı. Güzel oyuncu hamilelik pozlarının sonrasında bu sefer de makyajsız haliyle gündeme gelmeyi başardı.

İlk kez paylaştı! Sinem Kobal'dan hamilelik pozuİlk kez paylaştı! Sinem Kobal'dan hamilelik pozu

KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

sinem kobal

Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu yaz tatilini dinlenerek geçirmeyi tercih etmişti. Yaz tatilinin sona ermesiyle beraber İstanbul’a dönen Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının çekimlerine başladı. Uzun süredir dizi ve film setlerinden uzak kalan Kobal ise hamileliğinin tadını çıkartmayı seçti. Hamileliğinin son zamanlarını yaşayan Kobal takipçileriyle doğal halini paylaştı. Duru güzelliğiyle takipçilerini büyüleyen güzel oyuncunun fotoğrafına iltifatlar yağdı.

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