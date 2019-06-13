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Sinem Kobal paylaştı, takipçileri çoraba takıldı

Çiğdem SİDAR Çiğdem SİDAR
ÜNLÜLER  | 13.06.2019 14:15 | Son Güncelleme

Şimdilerde eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte tatilde olan Sinem Kobal, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf üzerinden çok sayıda yorum aldı.

Sinem Kobal paylaştı, takipçileri çoraba takıldı

Uzunca bir süredir yeni bir projede görünmeyen ve bu konu üzerinden takipçileri tarafından kıyasıya eleştirilen Sinem Kobal, teknede çekilmiş karesiyle büyük beğeni kazandı. ‘Akşam güneşi güzele vurur’ şeklinde çok sayıda yorum alan Kobal aynı zamanda kıyafeti üzerinden eleştiri de aldı. Hava soğuk olduğu için üzerine aldığı kazaktan ayağındaki çoraba kadar eleştiri oklarına hedef olan Kobal bu eleştirilerin pek çoğuna itibar etmezken bazı yorumcular da bu kombinin bir styling çalışması olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sinem kobal Kenan İmirzalıoğlu

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