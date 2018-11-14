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Sinem Umaş'a şok! 13 yıla kadar hapsi isteniyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.11.2018 13:46 | Son Güncelleme

"Gelinim Olur musun?" yarışmasıyla tanınan Sinem Umaş hakkında, "görevi yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine karşı alenen hakaret" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından dava açıldı.

Sinem Umaş'a şok! 13 yıla kadar hapsi isteniyor

Gelinim Olur musun yarışması ile ünlenen ardından bir stil yarışmasında magazin figürü olan oyunculuk yapmaya başlayan Sinem Umaş'a büyük şok!

Fulya'da elinde bira şişesi olduğu için polis tarafından karakola götürülmek istendiğini ve darp edildiğini belirten Sinem Umaş hakkında dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, polis memurları Kadir K. ile Kerem A. müşteki, Sinem Umaş şüpheli sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, müştekiler Kadir K. ve Kerem A.'nın, Şişli Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli oldukları, suç tarihinde 00.30'da Şişli Fulya Mahallesi Mehmetçik Caddesi üzerinde devriye gezdikleri belirtildi.

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Polislerin, tekel bayisinden çıktığını ve elindeki poşette içki olduğunu fark ettikleri Umaş'ın yanına gittikleri ifade edilen iddianamede, şüpheliye saat 22.00'den sonra alkollü içecek satışı yaptığı anlaşılan büfeyle ilgili işlem yapmak üzere tutulacak tutanağa imza atması gerektiğini söyledikleri aktarıldı.

POLİSE KARŞI GELDİ VE...

Umaş'ın imza için polis merkezine davet edilmesi nedeniyle tartışma yaşandığı, tartışma sırasında şüphelinin polis memurlarına hitaben, "Ben hiçbir yere gitmiyorum. Siz kimsiniz de beni karakola götüreceksiniz. Beni alacak adam daha anasının karnından doğmadı. İstediğim saatte istediğim yerden alkol alırım" şeklinde sözler sarf ettiği anlatıldı.

Şüpheli Umaş'ın bu şekilde polis memurlarını tehdit ettiği, hakarette bulunup onlara elleriyle vurmaya başladığı aktarılan iddianamede, polislerin, hakaret sebebiyle işlem yapmak amacıyla Umaş'ı sakinleştirmeye çalıştığı ancak şüphelinin direnç göstermeye ve vurmaya devam etmesi nedeniyle polis Kerem A.'nın elinde bulunan göreve tahsisli telsizin yere düşerek kırıldığı, ayrıca adli rapora göre Kerem A.'nın yaralandığı belirtildi.

2 YILDAN 13 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, Umaş'ın, "görevi yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine karşı alenen hakaret", "kamu malına zarar vermek" suçlarından 2 yıl 9 aydan 13 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Umaş, Şubat ayında hakim karşısına çıkacak.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
tamam polis kardeşlerim haklı ama bu uygulamada adaletsizlik var benim evin 100 metre doğusunda 100 metre batısında 2 tanede büfede sabah 4 ekadar içki satılıyor kimsenin bir işlem yaptığı yok görünmez demeyin ana cadde üzeri
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