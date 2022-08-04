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Sinem Ünsal'dan final yapan Gizli Saklı dizisine veda paylaşımı

04.08.2022 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'de yaz dizisi olarak başlayan Gizli Saklı reytinglerde istenilen sonuçları elde edemedi. Başrollerinde Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'nın yer aldığı Gizli Saklı 8. bölümüyle final yaparak ekrana veda etti. Gizli Saklı'da Naz'ı canlandıran Sinem Ünsal ise son bölümün ardından veda paylaşımı yaptı.

Sinem Ünsal'dan final yapan Gizli Saklı dizisine veda paylaşımı

Genç oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla FOX TV'de Haziran ayında yayın hayatına başlayan Gizli Saklı dizisi 8. bölümüyle ekrana veda etti.

"SENİ ÇOK SEVDİM NAZ'IM"

Gizli Saklı'nın Naz'ı Sinem Ünsal ise final bölümünün ardından Instagram'dan veda paylaşımı yaptı.

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Sette çekilen kareleri paylaşan Ünsal "Gizli Saklı. Kalbimin en güzel köşesine geldin süzülerek yerleştin, iyi ki değdin hayatıma, hikayemiz, hikayemizin kahramanları, hikayemizin tanıkları; kalbim doldu taştı sayenizde. Emeği geçen herkese ve bu yolculuğa tanık olan sizlere bin teşekkür. Haaa bir de; seni çok sevdim Naz’ım" notunu düştü.

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GİZLİ SAKLI FİNAL BÖLÜMÜ KONUSU

Naz ve Pamir, düğünde beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan Zeynep’i idare etmek için çabalarlarken Aynur, Yaz’ın polis olduğunu ele verir, Zeynep bir anda düğünden kaybolur. Babasının yanına her şeyi anlatmaya gitmişken kapının önünde bavullarını görür ve Nehir’in doldurmalarıyla evden kovulduğunu öğrenir, gördüklerini anlatmaktan vazgeçer. Yaz ve Levent tam operasyonun bittiğini düşünüp umutlarını kaybetmiştir ki gelen sürpriz bir telefonla Zeynep onlara yardım edeceğini söyler. Bir yandan her şeyden habersiz Tarık, operasyonu başarıya ulaştıracak teslimatı gerçekleştirmek için Levent’e talimat verir. Her şey tıkırında ilerlerken Zeynep tekrar ortadan kaybolur. Koşuoğlu ailesi suçüstü yakalanır ve gizli saklı tüm sırlar ortaya dökülür. Bir kelebek havaya uçar ve bu hikâye bizlere yaşattığı tüm sürprizleriyle son bulur.

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Sinem Ünsal
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