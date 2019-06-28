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Sinemada artık daha az reklam izlenecek

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 28.06.2019 11:40 | Son Güncelleme

Sinema filmleri öncesinde ve arada gösterilen reklam süreleri, 1 Temmuz itibarıyla kısalacak.

Sinemada artık daha az reklam izlenecek

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasıyla Desteklenmesi Hakkında Kanun'da değişikliğe gidilmiş, TBMM'de kabul edilen değişiklik 30 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete'de yer almıştı. Kanun değişikliğinde yer alan ve sinema salonlarında gösterilen reklamların sürelerini düzenleyen madde, 1 Temmuz Pazartesi itibarıyla yürürlüğe girecek. Buna göre, sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi 10 dakikayı geçemeyecek. Fragman gösterim süresi ise en az 3, en fazla 5 dakika olacak.

Kamu spotları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin gösterimler belirtilen sürelere dahil edilmeyecek. Sinema filmi gösterim arası 15 dakikayı aşamayacak. Reklam, fragman ve film arası sürelerine uymadan gösterim yapan sinema salonu işletmecilerine salon başına 50 bin Türk lirası ceza verilecek.

Öte yandan sinema salonu işletmecilerinin, filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısı ile yapılacak sözleşme ile belirlenecek indirimli bilet fiyatlandırmaları hariç olmak üzere sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri gerçekleştiremeyeceğine yönelik hüküm de 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek.

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