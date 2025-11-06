Sinemayı kim, ne zaman icat etti? Sinemayı ilk kim buldu?

Genel olarak, kurgu, diyalog, dekor, ses, ışık gibi yardımcılar ile meydana getirilen sinema sanatının bu farklı işlemleri bir araya getirerek meydana getirdiği kavram ise sinema endüstrisidir. Sinemanın icadı ile bir endüstri doğmuş, yedinci sanat olarak tanımlanan sinema çok uzun zaman önce seyircisi ile buluşarak özel bir alan haline gelmiştir.

Sinemayı kim, ne zaman icat etti?

Amerikalı mucit Edison, 1892 yılında kinetoskop adında bir alet icat etmiştir. Bu alet, görüntüleri hareket ettirebilmiştir ve bakan kişiler de kendi hareketli hallerini görebilmiştir. Kinetoskop yüzyılın icadı olarak tarihe geçmiştir. 1895 yılında ünlü Lumiere kardeşlerin bu aletin patentini alması ile ise sinema çağı başlatılmıştır. Lumiere kardeşlerin çektiği ilk film Trenin Gara Girişi (Arrival of a Train at La Ciotat) filmi olmuştur. Bu film 15 karenin bir araya getirilmesi ile meydana getirilmiştir ve toplamda 55 saniye sürmüştür.

Türkiye’de ise ilk Türk filmi unvanına sahip olan film 1914 yapımı olan ve Fuat Uzkınay tarafından çekilen Ayastefanos Abidesinin Yıkılışı isimli belgesel türünde film olmuştur. Değişen ve gelişen teknoloji sinemayı bugünkü haline getirmiş ve sinema daha büyük bir teknoloji ile daha fazla kişiye ulaşmıştır.

Sinemayı ilk kim buldu?

Auguste Marie Louis Nicolas, Lumiere Kardeşler olarak da bilinen sinemanın mucidi olarak tanınan film yapımcılarıdır. Tarihin ilk film yapımcısı unvanına sahip olan Lumiere kardeşler ilk özel sunumlarını 1985 yılında Paris’te gerçekleştirdikten sonra Lmiere Fabrikasından Çıkan İşçiler filmini çekmiştir.

Döneminde gösterilen filmleri ile Lumiere kardeşler oldukça büyük bir etki yaratmıştır. Dev bir perdeden bir trenin üzerlerine geldiğini gören seyirciler korku ve heyecanı 55 saniye boyunca yaşamış ve sinemanın büyüsü ile bu sayede tanışmışlardır. Bazı kaynaklara göre seyircilerden birkaçı salondan çıkmak istediklerini ifade etmişlerdir.