Sınıfta rezalet! Öğrencisiyle o halde görünce...

Öğretmenin çocuklarına olan ilgisinden şüphelenen ebeveynler, ilerleyen günlerde ortaya çıkan gerçek karşısında şoke oldu. Öğrencisi ile utanç verici halde yakalanan öğretmen mahkemeye çıkarıldı.
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