Sınıfta rezalet! Öğrencisiyle o halde görünce...

Öğretmenin çocuklarına olan ilgisinden şüphelenen ebeveynler, ilerleyen günlerde ortaya çıkan gerçek karşısında şoke oldu. Öğrencisi ile utanç verici halde yakalanan öğretmen mahkemeye çıkarıldı.

Coastal Christian School'da gerçekleşen olay, öğretmenin 14 yaşındaki öğrenciyi sınıfa davet etmesiyle başladı. Öğrencinin ailesi, bir aşamadan sonra kadının ilgisinden şüphelendi.

Savcılık 44 yaşındaki Brann için 12 yıl hapis cezası istedi, hakim iki buçuk yıl ceza verdi. Öğretmen, dört yıl da şartlı tahliye kurallarına tabi olacak.

Söz konusu kurallar, öğretmenin 18 yaş altındaki tüm çocuklarla iletişim kurmasını yasaklıyor.