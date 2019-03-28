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Sınıfta rezalet! Öğrencisiyle o halde görünce...

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 28.03.2019 11:08 | Son Güncelleme

ABD'nin Maine eyaletindeki Windsor kentinde sınıf öğretmenliği yapan 44 yaşındaki Nancy Leigh Ann Brann, bir öğrencisi ile ilişkiye girerken yakalandı.

Öğretmenin çocuklarına olan ilgisinden şüphelenen ebeveynler, ilerleyen günlerde ortaya çıkan gerçek karşısında şoke oldu. Öğrencisi ile utanç verici halde yakalanan öğretmen mahkemeye çıkarıldı.

Coastal Christian School'da gerçekleşen olay, öğretmenin 14 yaşındaki öğrenciyi sınıfa davet etmesiyle başladı. Öğrencinin ailesi, bir aşamadan sonra kadının ilgisinden şüphelendi.
Savcılık 44 yaşındaki Brann için 12 yıl hapis cezası istedi, hakim iki buçuk yıl ceza verdi. Öğretmen, dört yıl da şartlı tahliye kurallarına tabi olacak.
Söz konusu kurallar, öğretmenin 18 yaş altındaki tüm çocuklarla iletişim kurmasını yasaklıyor.
Öğretmenin yakalanmadan önce bir başka öğrenciyle de cinsellik için iletişime geçtiği belirlendi.
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abd öğretmen Çocuk istismarı

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