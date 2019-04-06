Sınıfta salyangoz ve sülük besliyorlar

Canik Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'nda öğrencilere çevre bilincini aşılayabilmek ve hayvan sevgisini kazandırabilmek için ilginç bir uygulama başlatıldı. Okul bahçesinden toplanan salyangozlar ve satın alınan sülükler kutu ve kavanozlara konularak sınıflarda besleniyor.

İSİMLERİ: MERAKLI, İNATÇI, ŞAŞKIN...

Çocuklar bahçeden topladıkları yapraklarla salyangozları besliyor, hareket ve gelişimlerini gözlemliyor. Çocuklar salyangozlara 'Meraklı', 'İnatçı' ve 'Şaşkın' gibi isimler de taktı. Okulda bahçesindeki kümeste ise hayvanlar çocuklara tanıtılıyor, sebze bahçesinde toprakla vakit geçirmeleri sağlanıyor.

ÇOCUKLARIN SEBZELERİ, KÜMESLERİ, HAYVANLARI VAR

Doğa eğitimini önemsediklerini söyleyen Okul Müdürü Zerrin Karagöl Şen, "Çocuklarımızın kendi ürettikleri tohumlardan sebze bahçeleri var. Ayrıca kümes hayvanlarını anlatabileceğimiz kümes alanlarımız var. Bir gün sebze bahçemizi geziyorduk. Çocuklarımız bahçeyi gezerken salyangozları keşfetti. Biz bunların ne olduğunu çocuklarımıza anlatırken, sınıflarımızda büyütebileceğimiz kanaatine vardık. Bunları toplayarak bir kutu içerisinde sınıfımızda besleyip büyütmeye başladık" dedi.