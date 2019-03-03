Mynet Trend

Sınıfta skandal! 13 yaşındaki öğrencisi ile ilişkiye girmişti! Yeni detaylar ortaya çıktı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
DÜNYA  | 03.03.2019 08:37 | Son Güncelleme

ABD'nin Arizona eyaletinde 28 yaşındaki ilkokul öğretmeni Zamora'nın 13 yaşındaki öğrencisiyle okuldaki bir sınıfta ilişkiye girmesi ülkede büyük ses getirmişti. Olayla ilgili olarak çok çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.

Sınıfta skandal! 13 yaşındaki öğrencisi ile ilişkiye girmişti! Yeni detaylar ortaya çıktı

ABD'nin Arizona eyaletindeki Las Brisas Academy İlköğretim Okulu'nda 2018 yılı Mart ayında, 28 yaşındaki ilkokul öğretmeni Brittany Zamora'nın 13 yaşındaki öğrencisi ile cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkmıştı.

BİR BAŞKA ÖĞRENCİ ONLARI İZLEDİ

Skandal olayla ilgili olarak yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. ABD yerel basınında yer alan bilgiye göre, Zamora, öğrencisi ile ilişkiye girerken o anları bir başka öğrenci de izledi.

"AŞK NOTLARI"

Ayrıca, istismara uğrayan 13 yaşındaki öğrenci, öğretmeni ile birbirlerine 'aşk notları' yazdıklarını ifade etti. Öğretmen ile istismar edilen öğrencinin birbirlerine telefonla yolladıkları çıplak fotoğrafları ve mesajları da ABD basınında geniş yer buldu.

10379780-6753181-image-m-91_1551303192570

Hakkındaki dava devam eden öğretmen, suçlamaları henüz kabul etmedi.

10379788-6753181-image-m-94_1551303241303

Tüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldularTüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular
Avustralya’daki yangınlarda 5 ev yandıAvustralya’daki yangınlarda 5 ev yandı
Tarihi keşif! Kanıt bulunduTarihi keşif! Kanıt bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zamora abd cinsel ilişki

En Çok Okunan Trend Haberler

Üzüm asmasına kızdı 10 günde yaptı! Gören şaşıp kalıyor

Üzüm asmasına kızdı 10 günde yaptı! Gören şaşıp kalıyor

Skandal detay dikkatlerden kaçmadı!

Skandal detay dikkatlerden kaçmadı!

1800 yıl önce duvara çizilmiş! Görenler inanamadı

1800 yıl önce duvara çizilmiş! Görenler inanamadı

Tepeyi kepçeyle ikiye böldüler! Çıkanlar inanılmaz

Tepeyi kepçeyle ikiye böldüler! Çıkanlar inanılmaz

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Korkunç anlar kamerada! Köprüden düştü

Korkunç anlar kamerada! Köprüden düştü

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Görüntüler ülkede infial yarattı!

Görüntüler ülkede infial yarattı!

Bit pazarından aldı! Değeri dudak uçuklattı

Bit pazarından aldı! Değeri dudak uçuklattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avustralya’daki yangınlarda 5 ev yandı

Avustralya’daki yangınlarda 5 ev yandı

Mars'ta büyük keşif! İzler bulundu

Tarihi keşif! Kanıt bulundu

Rus kargo gemisi, sarhoş kaptanı yüzünden köprüye çarptı

Korkunç anlar! Saniye saniye kaydedildi

Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular

Bahçedeki garip sesleri duydular, görünce şoke oldular

Festivalde uyuşturucu verdiği sevgilisi ölen adam, suçlu bulundu

Uyuşturucu komasına giren sevgilisi ölürken onu filme aldı!

Momo krizi büyüyor! Bu kez 5 yaşındaki kızın beynini yıkadı

Momo krizi büyüyor! Art arda uyarılar geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.