Sinir krizi geçirmişti! Fatih Ürek'in programıyla ilgili olay iddia! Yarışmacı gerçeği açıkladı...

Fatih Ürek'in NOW TV ekranlarında sunduğu Gelin Görümce isimli programın yeni yarışmacıları Cemile ve Solmaz Çiros, günlerdir yarışmada karşı karşıya geliyordu. Solmaz dans ederken Cemile'nin müziği kapatması tartışmayı başlatan hamle oldu. Solmaz, "Ne kadar saygısız birisin" diyerek Cemile'ye tepki göstermişti.

Cemile de "Saygıyı senden öğrenecek değilim" diyerek yanıt verdi. Solmaz'ın "Sen bir kere git çocuklarına sahip çık. Bırakmışsın gitmişsin." sözleri ise ortalığı karıştırdı. "Sen benim çoluğuma çocuğuma karışamazsın. Seni ilgilendirmiyor. Benim çocuklarım babasının yanında." yanıtını veren Cemile sinir krizi geçirmişti. "Benim canımı sıkma" diyerek masaya vuran Cemile, herkesi endişelendirmişti.

KURGU OLDUĞUNU AÇIKLADI

Cemile'nin sinir krizleri geçirmesi ve herkesi yükselmesi de tepkilere yol açmıştı. Cemile'nin görümcesi olarak yarışmada yer alan Nurten Akalın Instagram hesabında yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı.

"Fatih Ürek'in programında çok eğlendik ama merak etmeyin her şey kurgu" diyerek programın kurgu olduğunu açıkladı. Sinir krizi geçirdiği anlarda da çok eğlendiklerini ekledi.