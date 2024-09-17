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Neredeyse dövecekti! Fenomen Cemile ve Solmaz Çiros yarışmada birbirine girdi!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
17.09.2024 12:14
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Fatih Ürek'in sunduğu Gelin Görümce programında yarışmacı olan Cemile ve Solmaz Çiros birbirine girdi. Çıldırmasıyla meşhur olan Cemile adeta deliye döndü. Çocukları konusunda hassas olan isim sonunda gözyaşlarına boğuldu.

Neredeyse dövecekti! Fenomen Cemile ve Solmaz Çiros yarışmada birbirine girdi!

Fatih Ürek'in NOW TV ekranlarında sunduğu Gelin Görümce isimli programın yeni yarışmacıları Esra Erol'da programında viral olan Cemile ve izdivaç programlarının aranan ismi Solmaz olmuştu.

İki fenomen isim yarışmaya gelir gelmez birbirine girdi. Solmaz dans ederken Cemile'nin müziği kapatması tartışmayı başlatan hamle oldu. Solmaz, "Ne kadar saygısız birisin" diyerek Cemile'ye tepki gösterdi.

Cemile de "Saygıyı senden öğrenecek değilim" diyerek yanıt verdi. Solmaz'ın "Sen bir kere git çocuklarına sahip çık. Bırakmışsın gitmişsin." sözleri ise ortalığı karıştırdı. "Sen benim çoluğuma çocuğuma karışamazsın. Seni ilgilendirmiyor. Benim çocuklarım babasının yanında." yanıtını veren Cemile'yi kimse tutamadı.

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CEMİLE ÇILGINA DÖNDÜ!

Solmaz'la laf dalaşına giren Cemile, iyice deliye döndü. "Kocanı da bırakmışsın. Yakında birini de bulursun" diyen Solmaz'a iyice yükseldi. "Benim canımı sıkma" diyerek masaya vuran Cemile, herkesi korkuttu.

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Çocukları konusunda hassas olan Cemile'yi stüdyodaki diğer yarışmacılar sakinleştirmeye çalıştı. Solmaz'ın sözleriyle iyice çileden çıkan Cemile'ye diğer yarışmacılar destek verdi. Daha fazla dayanamayan fenomen isim gözyaşlarına boğuldu. "Buraya annelik yarışmasına gelmedik" diyerek isyan etti.

CEMİLE'NİN EŞİ GÜNDEM OLMUŞTU

Cemile, yıllar önce Esra Erol'da programına eşi ve ailesi tarafından iki çocuğuyla evden atıldığını iddia ederek gelmişti. kaynanasıyla yüzleştiği anlarla viral olan Cemile, program sayesinde eşinden boşanmıştı. Cemile'nin eşi Ramazan da yakışıklılığıyla sosyal medyada gündem olmuştu. Programdan sonra ortalıkta görünmeyen Cemile, ev sahibiyle yaşadığı sorun nedeniyle TikTok'ta yeniden ortaya çıkmıştı. Başörtüsünü çıkartması da dikkatlerden kaçmamıştı.

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Esra Erol
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