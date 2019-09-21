Sınırda veri hırsızlığı yaşandı

Bir buçuk aylık süre içinde toplandığı tespit edilen fotoğrafların, hangi sınır noktasından alındığı belirtilmedi. Ancak, antivirüs ve internet güvenliği kuruluşu ESET’in edindiği bilgiye göre, çalınan veriler içinde kişilerin yüz fotoğraflarının yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri’ne girip çıkarken kullandıkları arabaların plakalarını gösteren resimler de var.

ABD Sınır Teşkilatı, yaptığı açıklamada, güvenliği aşılan alt yüklenicinin, verileri sistemlerine aktarırken zorunlu güvenlik protokollerini ihlal ettiğini ve teşkilatın bilgisi ve izni dışında davrandığını duyurdu.

Karanlık web‘de bilgi yok

ABD Sınır Teşkilatı’na göre bu durumdan 100 bin’den az kişi etkilendi ve bilinmeyen taraflarca çalınan veriler internette veya karanlık web’de henüz ortaya çıkmadı. Pasaport veya diğer belgelerden başka bilgi ya da fotoğraf alınmadı. Ne yazık ki olayla ilgili pek fazla ayrıntı da yok.

Sızıntı, plaka okuyucularını tedarik eden şirketten mi?



Teşkilat, güvenlik ihlalinin kaynağını belirtmemiş olmasına rağmen raporlara göre yanlışlıkla da olsa taşeronun adının ortaya çıktığı söyleniyor.