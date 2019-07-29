Mynet Trend

Sinoplu balıkçıları şaşkına çeviren 'deniz soğuğu' olayı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 29.07.2019 13:50 | Son Güncelleme

Sinop'ta denize açılan kıyı balıkçılarının ağına temmuz olmasına rağmen hamsi takıldı.

Sinoplu balıkçıları şaşkına çeviren 'deniz soğuğu' olayı

Sinop’ta denize açılan kıyı balıkçıları, genellikle kış aylarında bolca avlanılan hamsinin ağlarına temmuz ayında takılmasının şaşkınlığını yaşıyor. Kentte denize açılan balıkçılar kıyıya hamsiyle döndü.

Balıkçı İbrahim Gündoğdu, yaptığı açıklamada, temmuz ayında hamsi avlamanın kendilerini şaşırttığını söyledi.

Mevsimin bu dönemlerinde deniz suyu sıcaklığında ani değişimler olabileceğini aktaran Gündoğdu, "Biz buna 'deniz soğuğu olayı' diyoruz. Ani gelen soğuk olayı ile birlikte balıklar deniz yüzeyine doğru gelmek zorunda kalıyorlar." dedi.

20190729_2_37547323_46426057_Web

Sinop’ta birkaç gündür rüzgarın sert estiğine işaret eden Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Şu an Sinop’un bazı bölgelerinde deniz soğuğu olayı yaşanıyor. Bu nedenle balıklar deniz yüzeyine yakın durumdalar. Kıyı balıkçılarımızın ağlarına mezgit ve istavrit gibi balıkların takılması normal. Ancak hamsi bizlere sürpriz yaptı. Biraz şaşırdık tabii. Çünkü temmuz ayında hamsi avlamak çok nadir gelişen bir durum."

Bu arada tezgahlarda kilogramı 15 liradan satışa sunulan hamsiye vatandaşlar ilgi gösterdi.

20190729_2_37547323_46426056_Web

Kaynak: AA

PARTNERReynmen gönlünü o oyuncuya mı kaptırdı?Reynmen gönlünü o oyuncuya mı kaptırdı?
Otomobilde 3 bin kurbağa ele geçirildiOtomobilde 3 bin kurbağa ele geçirildi
Korkunç olay! Hayvanlar tarafından parçalandıKorkunç olay! Hayvanlar tarafından parçalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hamsi sinop

En Çok Okunan Trend Haberler

Savaşın ayak sesleri! Savaş gemisi Körfez'e ulaştı

Savaşın ayak sesleri! Savaş gemisi Körfez'e ulaştı

KONDA'nın Suriyeliler anketinde çarpıcı sonuçlar

KONDA'nın Suriyeliler anketinde çarpıcı sonuçlar

Eski başkan yeni başkanı CİMER'e şikayet etti

Eski başkan yeni başkanı CİMER'e şikayet etti

Büyük tartışma yaratmıştı! Bakanlıktan açıklama geldi

Büyük tartışma yaratmıştı! Bakanlıktan açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü

Büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Türksünüz' dedi ve...

Sosyal medya bunu konuşuyor! 'Türksünüz' dedi ve...

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Soyunma kabinindeki kızın görüntüsünü çekti

Soyunma kabinindeki kızın görüntüsünü çekti

Otomobilde 3 bin kurbağa ele geçirildi

Otomobilde 3 bin kurbağa ele geçirildi

Bursa'da cesedi bulunan yaşlı adamın vücut parçaları aranıyor

Korkunç olay! Hayvanlar tarafından parçalandı

İstanbul'da korkunç olay! 2.5 yaşındaki çocuk 6. kattan aşağı atıldı!

2.5 yaşındaki çocuk 6. kattan aşağı atıldı!

Van'da 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Market sahibi tutuklandı

Van'da 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

İzmir'de İngiliz Eğitim Mayını balıkçı ağına takıldı

Yer: İzmir... Denizden çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.