Sinop'ta bıçaklı kavgaya karışan kişi polisten yüzerek kaçmaya çalıştı

SİNOP (AA) - Sinop'ta bıçaklı kavgaya karışan kişi, polis ekiplerinden denizde atlayarak kaçmaya çalıştı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezi Bülent Ecevit Caddesi üzerindeki mendirek içerisinde iki kişi arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayın ardından ihbar üzerine olay yerine emniyet güçleri sevk edildi.

Polisin müdahale ettiği kavga esnasında gözaltına alınmak istenen taraflardan U.Ö, denize atlayarak kaçmaya çalıştı.

Yaklaşık yarım saat denizde yüzen ve polisin çağırısına rağmen karaya çıkmayan U.Ö, Deniz Polisi tarafından yakalanarak iskeleye getirildi.

Sağlık ekiplerince burada ilk müdahalesi yapılan U.Ö, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz