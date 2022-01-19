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Sinop’ta kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

19.01.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

SİNOP (AA) - Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının aralıklarla devam ettiği aktarıldı.

Meteorolojik verilere göre bölgede olumsuz hava koşullarının sürdüğü vurgulanan açıklamada, yapılan değerlendirmelerin ardından il genelindeki okullarda 20 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

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