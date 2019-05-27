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Sinsilikte sınır tanımadılar! Bu kadınlar şeytana pabucunu ters giydirir

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 27.05.2019 11:18 | Son Güncelleme

Bazı kadınlar gerçekten kurnazlıkta sınır tanımıyorlar. O masum görüntülerinin altından adeta bir şeytan çıkabiliyor. Kadınların masum oldukları kadar tehlikeli olabileceğini de gösteren bu görselleri sizler için bir araya getirdik. Aman dikkat edin böyle sinsilere!

Sinsilikte sınır tanımadılar! Bu kadınlar şeytana pabucunu ters giydirir

Kadınlar hassas ve kırılgandırlar, ancak erkeklerin hayal edebileceğinden daha fazla gücü içlerinde saklarlar. Şaşırtıcı bir şekilde adamları kandırabilir, durumu anında kontrol altına alabilir ve mükemmel görüntü açısını sadece saniyeler içinde bulabilirler. Bu fotoğraflara bakın ve bu kızların inanılmaz süper güçleriyle tanışın.

Son derece kurnaz kadınlardan 15'ini sizler için bir araya getirdik.

“Erkek arkadaşımın annesi bana evlenme teklif etti.”

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Sosyal medya yalanları...

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“Kardeşime evden gizlice çıktığında sahte bir vücut yapmayı öğrettim.”

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“Bu kadın, Walmart park yerinin tam ortasındaki arabasını siyah boya ile boyuyordu.”

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Kızlar nasıl dönüşür işte yanıtı:

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Erkek arkadaşının evine bir kaç eşya getireceğini söylediğinde:

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Ne sipariş etmek istediğini 3 kere sorduğun an:

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Erkek arkadaşınız istediğiniz dilimi seçmenize izin verdiğinde:

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“Kız arkadaşım prezervatiflerimi numaralandırdı ve haftalık envanter denetimleri yapacağını söyledi.”

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Biraz daha uyumak için mükemmel bir bahane bulduğunuzda:

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“Kız arkadaşım bu fotoğrafı yaşlı bir adam gibi giyindiğimi kanıtlamak için çekti...”

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Saçını yıkadığında ve gerçek ortaya çıkar!

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Aniden kendini aşk üçgeninde bulursun!

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Bütün kızlar bundan suçlu.

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Bu kız, alkol alabilecek yaşta olduğunu kanıtlamak için yaşlı bir bayan gibi giyiniyor.

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