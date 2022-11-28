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Sipahi dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda olacak? Sipahi dizisi uyarlama mı? İşte konusu ve oyuncuları!

28.11.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sipahi dizisi seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Fragmanıyla dikkat çeken Sipahi dizisi 'Vatan için her yerde!' sloganıyla yayınlandı. Başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel gibi isimlerin yer aldığı Sipahi dizisi hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki Sipahi dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda olacak? Sipahi dizisi uyarlama mı? İşte konusu ve oyuncuları!

Sipahi dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda olacak? Sipahi dizisi uyarlama mı? İşte konusu ve oyuncuları!

Sipahi dizisi SHOW TV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan yer alırken, senaristliğini ise Ali Doğançay yapıyor. Aksiyon türündeki dizide, MİT ajanlarının nefes kesen hikayesi işleniyor. Peki Sipahi dizisi ne zaman başlayacak? Sipahi dizisi uyarlama mı? İşte konusu ve oyuncuları!

SİPAHİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sipahi dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Dizinin, aralık ayında başlayacağı öngörülüyor.

Sipahi dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda olacak? Sipahi dizisi uyarlama mı? İşte konusu ve oyuncuları!

SİPAHİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Batı'nın karanlık güçlerinin desteklediği 'Manager' yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye'de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. ürk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

Sipahi dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda olacak? Sipahi dizisi uyarlama mı? İşte konusu ve oyuncuları!

SİPAHİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kaan Yıldırım
Özge Gürel
Kerem Alışık
Sinan Tuzcu
Başak Gümülcinelioğlu
Erkan Bektaş
Nurettin Sönmez
Çağdaş Onur Öztürk
Serhat Nalbantoğlu
Emre Bulut
Gözde Okur
Elit Andaç Çam
Zeynep Oymak
Berrin Arısoy
İsmail Düvenci
Selçuk Borak


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