Sipahi dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda olacak? Sipahi dizisi uyarlama mı? İşte konusu ve oyuncuları!

Sipahi dizisi SHOW TV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan yer alırken, senaristliğini ise Ali Doğançay yapıyor. Aksiyon türündeki dizide, MİT ajanlarının nefes kesen hikayesi işleniyor. Peki Sipahi dizisi ne zaman başlayacak? Sipahi dizisi uyarlama mı? İşte konusu ve oyuncuları!

SİPAHİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sipahi dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Dizinin, aralık ayında başlayacağı öngörülüyor.

SİPAHİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Batı'nın karanlık güçlerinin desteklediği 'Manager' yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye'de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. ürk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

SİPAHİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Kaan Yıldırım

Özge Gürel

Kerem Alışık

Sinan Tuzcu

Başak Gümülcinelioğlu

Erkan Bektaş

Nurettin Sönmez

Çağdaş Onur Öztürk

Serhat Nalbantoğlu

Emre Bulut

Gözde Okur

Elit Andaç Çam

Zeynep Oymak

Berrin Arısoy

İsmail Düvenci

Selçuk Borak



