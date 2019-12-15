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Siparişi gelmeyince çıldırdı, silahla bastı! O anlar kamerada

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

İstanbul Ataşehir'de siparişinin gelmemesine sinirlenen eli silahlı müşteri, tekel bayisini bastı. O sırada alışveriş yapmaya gelen işitme engelli 1 kişiyi silahla yaraladı.

Olay, 10 gün önce Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi 3004 Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. Siparişlerinin getirilmemesine sinirlenen bir müşteri, elindeki silahla tekel bayisini bastı. Bu sırada tekel bayiye alışveriş yapmak İçin gelen yüzde 40 işitme engelli Gökhan Özer'i silahla yaraladı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganın ve işitme engelli müşterinin tekel bayiden çıktığı, kapının dışında ise saldırganın silahla işitme engelli müşteriyi vurduğu görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Ataşehir tekel bayi

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
atın bu magandayı 10 yıl içeri
tamam
iyi diyorsun da 10 yıl yesin diye.Göreceksin göz altına alınacak ifadesi alınıp serbest bırakılacak.
Adam gibi ceza sistemi olmadığından, adamlar o kadar rahat suç işler oldu ki baksanıza rahatlığa.. Afta gelsin ohhh misss, sık çık sık çık...
çok merak ediyorum nasıl bir ceza alacak! Hemen merakımı gidereyim muhtemelen salarlar
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