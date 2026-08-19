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Sıra dışı yeteneğiyle Türkiye genelinde büyük ilgi görüyor

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Çocuk yaşta simit satarken keşfettiği denge yeteneğini yıllar içinde geliştiren Eskişehirli inşaat ustası Mustafa Durmaz, kafasında kilolarca ağırlıktaki karpuz varken bisiklet sürebiliyor, halay çekebiliyor ve koşabiliyor.

Odunpazarı ilçesi emek Mahallesi’nde yaşayan 30 yaşındaki inşaat kalıp ustası Mustafa Durmaz, sıra dışı yeteneğiyle Türkiye genelinde büyük ilgi görüyor. Geçmişte 13 yaşında sokaklarda simit satarken kafasında tepsi taşımasıyla başlayan bu serüven, zamanla benzersiz bir denge şovuna dönüştü. Bu yeteneğini simitçiliği bıraktıktan sonra da sürdüren Mustafa Durmaz, 24 yaşına geldiğinde kafasında dev karpuzları düşürmeden taşıyarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Sıra dışı yeteneğiyle Türkiye genelinde büyük ilgi görüyor 1

Günlük yaşamında inşaatlarda beton döküp kalıp çakan Mustafa Durmaz, özel günlerde ve düğünlerde kafasındaki karpuzla halay çekip gösteriler sunuyor. Kafasında karpuz varken bisiklet sürebilen ve koşabilen yetenekli usta, rekorunun kafasında 50 kilo taşımak olduğunu ifade etti. Yaşadığı ilginç bir anısını da paylaşan Mustafa Durmaz, geçmişte yalnızca bir kez bisiklet sürerken ani frene basması sonucu karpuzun öne, kendisinin ise arkaya düşmesiyle karpuzu düşürdüğünü söyledi.

Sıra dışı yeteneğiyle Türkiye genelinde büyük ilgi görüyor 2

Kafasında taşıdığı ağırlığa rağmen herhangi bir acı hissetmediğini ve bunun bir "meslek sırrı" olduğunu belirten Mustafa Durmaz, 2022 yılından bu yana karpuzu kafasından hiç eksik etmiyor. Türkiye'nin 81 ilinde karpuz tanıtımları yapan, reklam ve menajerlik anlaşmaları imzalayan Durmaz, insanları tebessüm ettirmekten ve neşelendirmekten büyük mutluluk duyuyor.

"REKORUM 50 KİLODUR; KARPUZ OLARAK 30-40 KİLOYA KADAR TAŞIYORUM"

Yeteneği hakkında Mustafa Durmaz, "Bu yeteneği 13 yaşımdan beri sürdürüyordum. 15-16 yaşımdan sonra tepsiyi bırakmaya başladım. Ondan sonra simitçiliği bıraktım. 24-25 yaşında Türkiye genelinde keşfedildim. Kafamda karpuzla insanların mutlu günlerine gidiyorum. Özel günlerinde halay çekiyorum, şovmenlik yapıyorum. Eskişehir'de kalıp ustasıyım. Kafam ya da boynum acımıyor, bu meslek sırrıdır efendim. Rekorum 50 kilodur; karpuz olarak 30-40 kiloya kadar taşıyorum. Her türlü karpuzu kafamda taşıyorum. Ondan sonra koşuyorum, bisiklet sürüyorum. Görenler hayretle izliyor ve ilgi çekiyorum. İnsanlar mutlu oluyor. İnsanlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz" dedi.

Sıra dışı yeteneğiyle Türkiye genelinde büyük ilgi görüyor 3

"2022'DEN BERİDİR BU KARPUZ KAFAMDAN HİÇ AYRILMIYOR"

Neşesini bir an bile kaybetmediğini belirten Mustafa Durmaz şunları söyledi:

"Çok şükür. Allah herkesin neşesine neşe katsın. Evinden neşe eksik olmasın. Karpuzla pompayı tutuyorum, beton döküyorum, mastar çekiyorum. Ondan sonra kalıp çakıyorum. Yeteneğimi Türkiye halkına sergiliyorum ve 81 ile özel günlerde düğünlere gidiyorum. Bir kere düşürdüm, o da bisiklet sürerken oldu. Frene bastım, ani frene basınca karpuz öne gitti, ben arkaya gittim. 2022'den beridir bu karpuz kafamdan hiç ayrılmıyor. Her yaz insanları karpuz yemeye teşvik ediyorum. Reklamlar aldım, ondan sonra menajerlerim oldu. Ben bu işle uğraştığım için bütün karpuzcular beni tanır ve sever. Ayrıyeten karpuzcular bana bir miktar para veriyorlardı. Sırf karpuzları tanıtmam için Türkiye'de geziyordum."
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
karpuz
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