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Sıra gecelerinin lezzet aşı: Arabaşı çorbası tarifi

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TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Arabaşı çorbası uzun yıllardan beri İç Anadolu'da yapılan bir lezzet harikası. Bazı rivayetler bu çorbanın Türkmenlere has olduğunu söylese de aslında daha çok Yozgat ve Konya yöresinde Anadolu kadınlarının sevgisini katarak yaptığı şifalı bir çorbadır. Arabaşı, soğuk kış gecelerinin vazgeçilmezi, bozkırdaki her sofranın velinimeti, vücudun hastalıklardan korunmasını sağlayan kahraman neferidir.

Sıra gecelerinin lezzet aşı: Arabaşı çorbası tarifi

Aynı zamanda sıra gecelerinin ve yemekli davetlerin bir numaralı konuğudur. Genellikle bir hamur eşliğinde yenilir. Daha doğrusu yenmez de yutulur. Tepsiden keserek kaşığınıza aldığınız hamuru çorbanıza batırıp çiğnemeden bir güzel mideye yuvarlıyorsunuz. Eğer arabaşını bir davette yiyorsanız ve kaşığınıza aldığınız hamuru çorbaya batırdığınız esnada hamuru tabağa düşürürseniz ceza olarak bir sonraki arabaşı gecesini siz düzenlemek zorunda kalırsınız. Anadolu insanımızın mizahi yönü yemeklere de yansımış, ne de güzel olmuş. Neşe içinde yenilen her yemek bizi birbirimize bağlar. Arabaşı çorbasından bu kadar bahsetmişken tarifini vermemek olmaz.

Arabaşı Çorbası Tarifi

Malzemeler

1 adet bütün tavuk
2 çorba kaşığı un
1 çorba kaşığı domates salçası
2 çorba kaşığı acı biber salçası
1 çorba kaşığı ayçiçek yağı
1 çorba kaşığı tereyağı
2 dal kereviz sapı
1 adet havuç
3-4 dal maydanoz
1 diş sarımsak
1 adet defne yaprağı
2 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı pul biber
5 su bardağı su
1 su bardağı un
Tuz

Tarif

Orta boy bir tencereye 3 su bardağı suyu koyun ve kaynamaya bırakın.
Başka bir kapta 2 bardak suyla unu karıştırın. Mikser yardımıyla çırparak akıcı bir hamur elde edin.
Kaynayan suya tuz ekleyin.
Hazırlanan hamuru yavaş bir şekilde ve sürekli karıştırarak tencereye ekleyin. Topaklanmaması için karıştırarak dökme işlemine devam edin. Dökme işlemi bitince ara ara karıştırarak 15-20 dakika pişirin.
Hamurlar kenarlardan içe doğru toparlanınca hamurunuz olmuş demektir.
Bir tepsiye dökerek soğumaya bırakın.
Bütün tavuğu geniş bir tencereye alın. Üzerini geçecek şekilde su ekleyip kaynamaya bırakın.
Kereviz sapını, birkaç parçaya böldüğünüz havucu, parçalara ayırdığınız soğanı, sarımsağı, maydanoz saplarını, pul biberi ve defne yaprağını kaynamakta olan suya atın. Su kaynamaya başlayınca altını kısın.
Suyu ara ara kontrol edin. Üzerinde köpükler oluşursa kevgirle temizleyin. Tavuk ve sebzeleri en az 1 saat pişirin.
Tavuğu tencereden alın ve suyunu süzün. Tenceredeki suyu dökmeyin. Çorbaya lezzet vermesi için kullanın.
Başka bir tencerede tereyağı eritin ve ayçiçek yağını ekleyin. Yağ kızınca unu da ekleyerek 1-2 dakika kavurun. Ardından salçaları da ekleyerek kavurmaya devam edin.
Un renk değiştirip kokusunu vermeye başlayınca 8 bardak tavuk suyunu katın. Bu esnada unun topaklanmaması için karıştırıcı yardımıyla hızlıca karıştırın.
Tavuk parçalarını eklemek için tavuk suyunun pürüzsüz olması önemli, bu yüzden tavuk suyu topaklanmışsa blenderdan geçirdikten sonra tavukları ekleyin.
Hiçbir pürüzü kalmayan tavuk suyuna tavuğu didikleyerek ekleyin ve 30 dakika pişirin. Ara ara karıştırın ve piştiğinde servis edin.

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