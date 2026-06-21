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Sıradağların zirvesinde göç başladı! Haziran ayında karda yürüyecekler

Erzurum'un İspir ilçesinde yüzyıllardır sürdürülen "Tarihi Öküz Göçü", zorlu coğrafi şartlara ve karlı dağ geçitlerine rağmen bu yıl da nefes kesen görüntülerle tamamlandı.

Sıradağların zirvesinde göç başladı! Haziran ayında karda yürüyecekler

İspir Aksu Vadisi'nden yola çıkan göçerler, Kaçkar Dağları ve Yedigöller bölgesinin dik yamaçlarını aşarak büyükbaş hayvanlarını yüksek rakımlı yaylalara ulaştırdı.

KARLI TEPELERDE BELGESELLİK MÜCADELE

Bölge halkının hayvancılık faaliyetlerini devam ettirmek adına her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği göçte, hayvanlar kışlaklardan çıkarılarak Öküzün Dağı Yaylası'na doğru zorlu bir yolculuğa uğurlandı. Yaklaşık 3 ay boyunca yaylada kalacak olan sürüler, karlı tepeleri ve zorlu patikaları aşarken doğa belgesellerini aratmayan görüntüler oluşturdu. Dik yamaçlar ve olumsuz hava şartları nedeniyle göçerler, zorlu yolculuk esnasında bir geceyi dağda konaklayarak geçirmek zorunda kaldı. Karlı kaplı yüksek kesimlerde yolda kalan ve bitkin düşen bazı hayvanlar ise sahiplerinin yoğun çabası ve ilk müdahaleleriyle kurtarılarak yeniden yürütüldü.

DAĞCI BÜLENT ERKAN DA EŞLİK ETTİ

Geleneksel göçün bu yılki etabına, bölge coğrafyasını yakından tanıyan profesyonel dağcı Bülent Erkan da katıldı. Göçerlerle birlikte tüm rotayı yürüyen ve zor şartlarda kalan hayvanların kurtarılmasına destek veren Erkan, yüzyıllık bu göç geleneğinin zorluğunu ve kültürel değerini yerinde fotoğraflayarak kayıt altına aldı. Bölge halkı, ata yadigarı bu zorlu yaylacılık geleneğini her türlü tabiat şartına rağmen gelecek nesillere aktarmaya kararlı olduklarını belirtti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kaçkar Dağı Erzurum kar göç ada haziran
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