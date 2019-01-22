Sıradan bir esnaf değil! Agresif ve enerjik tavrıyla dikkatleri üzerine çeken Ali Usta

Uzun yıllardır Eminönü'nde çiğ köfte tezgahı olan Ali Usta'yı sevenler onu sosyal medyada duyurmaya başladılar. Küçücük tezgahı önünde saatlerce sıra bekleyen insanlar sadece çiğ köfte için durmuyorlar orada. Ali Usta son derece farklı, alışılmışın dışında bir esnaf...

Agresif tavırları, zaman zaman şakacı haliyle Ali Usta sadece çiğ köfte satmıyor. Tezgahını çok iyi bir şekilde pazarlayan usta, bunu bilerek mi yapıyor yoksa gerçekten karakteri mi bu bilemiyoruz ama, uyguladığı bu yöntem son derece başarılı. Ali Usta için çiğ köfte değil, gösteriş satıyor diyen ekşisözlük yazarlarına hak vermemek mümkün değil.

Sıradan bir çiğ köfteci olmadığı kesin Ali Usta'nın. Malzemeden hiçbir şekilde kısmıyor. Dileyene boool acılı, dileyene acısız etsiz çiğ köftelerini sarıp servis ediyor. Bulgur ve salçanın içine bolca yeşillik, nar ekşisi ve limon suyu kullanıyor. Son derece hızlı hareket eden ustanın limonları hangi ara sıktığını göremiyoruz bile :)

Bir dürüme neredeyse yarım kiloya yakın çiğ köfte koyuyor. Sadece bir dürüme ise tam bir limonun suyunu ekliyor. Malzemeden hiçbir şekilde çalmıyor anlayacağınız. Bu kadar yoğun malzeme kullandığı çiğ köfteler hala birçok satıcıya göre oldukça makul fiyatta satılıyor.