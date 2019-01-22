Sıradan bir esnaf değil! Agresif ve enerjik tavrıyla dikkatleri üzerine çeken Ali Usta

Uzun yıllardır Eminönü'nde çiğ köfte tezgahı olan Ali Usta'yı sevenler onu sosyal medyada duyurmaya başladılar. Küçücük tezgahı önünde saatlerce sıra bekleyen insanlar sadece çiğ köfte için durmuyorlar orada. Ali Usta son derece farklı, alışılmışın dışında bir esnaf...
Agresif tavırları, zaman zaman şakacı haliyle Ali Usta sadece çiğ köfte satmıyor. Tezgahını çok iyi bir şekilde pazarlayan usta, bunu bilerek mi yapıyor yoksa gerçekten karakteri mi bu bilemiyoruz ama, uyguladığı bu yöntem son derece başarılı. Ali Usta için çiğ köfte değil, gösteriş satıyor diyen ekşisözlük yazarlarına hak vermemek mümkün değil.
Sıradan bir çiğ köfteci olmadığı kesin Ali Usta'nın. Malzemeden hiçbir şekilde kısmıyor. Dileyene boool acılı, dileyene acısız etsiz çiğ köftelerini sarıp servis ediyor. Bulgur ve salçanın içine bolca yeşillik, nar ekşisi ve limon suyu kullanıyor. Son derece hızlı hareket eden ustanın limonları hangi ara sıktığını göremiyoruz bile :)
Bir dürüme neredeyse yarım kiloya yakın çiğ köfte koyuyor. Sadece bir dürüme ise tam bir limonun suyunu ekliyor. Malzemeden hiçbir şekilde çalmıyor anlayacağınız. Bu kadar yoğun malzeme kullandığı çiğ köfteler hala birçok satıcıya göre oldukça makul fiyatta satılıyor.
Rastgele müşterilerine takılan Ali Usta, kimi zaman öğrencilerden para almıyor. Hareketleriyle müşterilerini adeta hipnotize eden Ali Usta o kadar hızlı ki hareketlerini takip etmek neredeyse imkansız. Müşterilerini tanıyor Ali Usta; mühendis bey, doktor hanım, komiser abim gibi esprili bir dil kullanıyor, ama zaman zaman :)
Kimine göre Ali Usta'nın çiğ köftesi başarılı değili kimisi de bu lezzetten vazgeçemeyeceğini söylüyor. Biz henüz denemedik ama aranızda deneyenler varsa sizlerden yorum bekliyoruz.
İşte son zamanlarda Ali Usta'yı gündeme getiren videosu: Çocuk adam!
Kendi evinizde en lezzetli çiğ köfteyi yapmak ister misiniz? Hem de 5 dakikada!
MALZEMELER
2 su bardağı ince bulgur
1, 5 su bardağı kaynar su
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1/2 tatlı kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı isot
1 çay bardağı sıvı yağ
1/2 limonun suyu
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 büyük soğan
2 diş sarımsak
1 tutam kıyılmış maydanoz
Bulguru ıslatıp beş dakika şişmesi için kenara bırakın.
O arada maydanoz hariç bütün malzemeleri bir kaba koyup hazır edin.
Soğan ve sarımsağı robotta incecik çekilip suyunu sıkın.
Hepsini bulgurun üzerine dökün ve kaşıkla karıştırın.
El blenderı ile yukarıdan aşağı doğru hareketler yaparak 7-8 dakika çiğ köfteyi çekin.
Elinizle şekillendirin ve limon, marul ile servis edin.
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