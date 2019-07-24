Sıradanlıktan sıkılanlara: Bu java muzun rengi mavi tadı ise dondurma gibi

Mango, avokado, kivi, papaya ve hatta ejder meyvesi bile benimsediğimiz tropikal meyvelerden. Şimdi sırada masallar diyarından fırlayıp da gelmiş gibi bir meyve karşımızda. Ona masal meyvesi adını verdik, çünkü kendileri alıştığımız muzdan çok daha farklı görüntü ve tada sahip.

Mavi java muzu yiyenler tadının vanilyalı dondurmaya benzediğini söylüyorlar. Mavi java muzu, Güney Doğu Asya'dan dünyanın çeşitli yerlerine yayılıyor. Hawaii'de dondurma muzu, Orta Amerika'da Cenizo, Fiji'de Hawaii muzu ve artık Türkiye'de de masal meyvesi olarak biliniyor :) Kabul edin sevgili okur, en güzel ismi Mynet Yemek vermemiş mi sizce de?

Çiğ gıda meraklı olan Grant Campbell arkadaş, mavi java muzu deneyimleyip bloğunda konuyu detaylandırmış. Tadına bakan Campbell, lezzeti olağanüstü olarak tanımlamış.

Bir başka deneyimleri olan arkadaş ise LadyFlora isimli bir youtuber. LadyFlora, muzun kremalı bir tadı olduğunu ve alıştığımız muz türlerine göre daha hafif olduğunu söylemiş.

Biz kendilerini pek merak ettik doğrusu. Kapımız her zaman farklı tatlara açık. Olur da çevremizde bulursak sizler için deneyip biz de yorumlarımızı aktaracağız. Belki de aramızda yiyenler vardır?



