YEMEK

Sıradanlıktan sıkılanlara: Bu java muzun rengi mavi tadı ise dondurma gibi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.07.2019 09:17 | Son Güncelleme

Meyveseverleri bu tarafa doğru alabilir miyiz? Onlar için sürprizli bir meyve tanıtımımız olacak :) Bu muzun rengi mavi, tadı ise dondurma gibi. Evet, bu bir masal yiyeceği değil, gerçek!

Sıradanlıktan sıkılanlara: Bu java muzun rengi mavi tadı ise dondurma gibi

Mango, avokado, kivi, papaya ve hatta ejder meyvesi bile benimsediğimiz tropikal meyvelerden. Şimdi sırada masallar diyarından fırlayıp da gelmiş gibi bir meyve karşımızda. Ona masal meyvesi adını verdik, çünkü kendileri alıştığımız muzdan çok daha farklı görüntü ve tada sahip.

muz

Mavi java muzu yiyenler tadının vanilyalı dondurmaya benzediğini söylüyorlar. Mavi java muzu, Güney Doğu Asya'dan dünyanın çeşitli yerlerine yayılıyor. Hawaii'de dondurma muzu, Orta Amerika'da Cenizo, Fiji'de Hawaii muzu ve artık Türkiye'de de masal meyvesi olarak biliniyor :) Kabul edin sevgili okur, en güzel ismi Mynet Yemek vermemiş mi sizce de?

Çiğ gıda meraklı olan Grant Campbell arkadaş, mavi java muzu deneyimleyip bloğunda konuyu detaylandırmış. Tadına bakan Campbell, lezzeti olağanüstü olarak tanımlamış.

muz2

Bir başka deneyimleri olan arkadaş ise LadyFlora isimli bir youtuber. LadyFlora, muzun kremalı bir tadı olduğunu ve alıştığımız muz türlerine göre daha hafif olduğunu söylemiş.

Biz kendilerini pek merak ettik doğrusu. Kapımız her zaman farklı tatlara açık. Olur da çevremizde bulursak sizler için deneyip biz de yorumlarımızı aktaracağız. Belki de aramızda yiyenler vardır?


Elsa Hosk sütyensiz pozuyla beğeni topladıElsa Hosk sütyensiz pozuyla beğeni topladı
Yok böyle yarışma! Künefeyi en yukarı fırlatan...Yok böyle yarışma! Künefeyi en yukarı fırlatan...
Yok böyle yarışma! Künefeyi en yukarı fırlatan...Yok böyle yarışma! Künefeyi en yukarı fırlatan...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mavi muz mavi java muz tropikal meyveler

En Çok Okunan Haberler

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

Tatil pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Tatil pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

İnanılır gibi değil! 28 gün alkol içmezseniz...

İnanılır gibi değil! 28 gün alkol içmezseniz...

Gümüşhane'nin vazgeçilmez lezzeti Siron

Gümüşhane'nin vazgeçilmez lezzeti Siron

Bilim insanları zayıflama etkisini kanıtladı

Bilim insanları zayıflama etkisini kanıtladı

Bir gece suda bekletin, mucizeye şahit olun

Bir gece suda bekletin, mucizeye şahit olun

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 malzemeli kurabiye tarifi

3 malzemeli kurabiye tarifi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kavurucu yaz sıcağında karlı pekmez yiyerek serinliyorlar

Ne olduğunu tahmin edebilir misiniz? Öyle bir etkisi var ki...

Tadını güneşten alan lezzet: Bulgur

Tadını güneşten alan lezzet: Bulgur

Hatay’da ‘Künefe atma’ yarışması gerçekleşti

Yok böyle yarışma! Künefeyi en yukarı fırlatan...

Hatay’da ‘Künefe atma’ yarışması gerçekleşti

Yok böyle yarışma! Künefeyi en yukarı fırlatan...

Adım adım eriyoruz: Zayıflamada etkisi kanıtlanan 25 besin

Bilim insanları zayıflama etkisini kanıtladı

4 hafta boyunca alkol içmediğinizde vücudunuzda bakın neler oluyor

İnanılır gibi değil! 28 gün alkol içmezseniz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.