Sıradışı bir aşk hikayesi: Kimse Bilmez konusu ve oyuncuları

Kimse Bilmez konusu ve oyuncu kadrosuyla kısa sürede izleyenlerin beğenisini kazandı. Yine de Kimse Bilmez reyting sıralamalarında rakiplerinden biraz geride kaldı. Yaz dizisi olarak başlayan ve 27 bölüm yayınlanan Kimse Bilmez final yaparak ekranlara veda etti. Ali ve Sevda arasında yaşanan olaylara yer verilen Kimse Bilmez son bölümüne kadar ilgiyle takip edildi. İsterseniz Kimse Bilmez konusu ve oyuncuları hakkında daha detaylı bilgilere birlikte göz atalım. Kimse Bilmez Dizisi Konusu Sevda, bir markanın yüzü olma fırsatı yakalıyor ve ünlü olma hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. Tam her şey yoluna girecek derken hiç ummadığı bir haberle sarsılıyor. Kardeşinin "Pilot" denilen acımasız bir mafyanın eline düştüğünü ve para bulamazsa öldürüleceğini öğreniyor. Kardeşinin hayatını kurtarmak için bir çözüm buluyor ancak bütün hayatı düğüm oluyor. Kendisine saplantılı bir şekilde aşık olan Uygar ve adamları Sevda’nın peşine düşüyor. Sevda, kaçarak Ali’nin evine sığınıyor. Hayattaki tek derdi kayıp kardeşini bulmak olan Ali’nin hayatı bu olayla değişiyor.

Kimse Bilmez Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Kimse Bilmez oyuncu kadrosunda Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri, Burak Serdar Şanal gibi isimler yer alıyor. Değişik konusunun yanı sıra Kimse Bilmez oyuncularıyla da izleyenlerin beğenisini kazandı. Ali Hüroğlu (Keremcem) Ali yakışıklı, karizmatik, çevik ve zeki bir adam. Aynı zamanda çok yardımsever. Küçük yaşta büyük kayıplar yaşamış. Anne ve babasını kaybettiği için yuvada büyümüş. Orada karanlıkta görmeyi öğrenmiş. Yaptığı iyilikler sebebiyle herkes ona “Ali Hoca” diyor. Hayatını kayıp kardeşini bulmaya adıyor. Bir gün evine Sevda isimli bir kız sığınıyor ve bütün hayatı değişiyor. Keremcem, lise yıllarında gitar çalmaya başlayarak müzik ile tanıştı. 1996 yılında ilk bestesi olan Elimde Değil’i tamamladı. Üniversiteyi bitirdikten sonra Aykut Gürel ile çalışmaya başladı. 2005 yılında ilk albümünü çıkardı. Pardesü ve Aşk Oyunu gibi şarkılar sayesinde Altın Kelebek ve POPSAV yarışmalarında En İyi Çıkış Yapan Sanatçı Ödülü’nü kazandı. Albümün arkasından Aslı ile Kerem dizisiyle birlikte ekranlarla tanıştı.

Sevda Eğilmez (Özgü Kaya) Kimse Bilmez Sevda karakteri zeki, alımlı, güzel , hayat dolu ve biraz da başına buyruk. Özgürlüğüne düşkün ve aşka inanmıyor. Pes etmeyi hiç sevmiyor. Bir şeyi kafasına koyduysa yapıyor. Zorluklardan kaçmıyor ve hedefine odaklanıyor. Her zaman başının çaresine bakmanın bir yolunu buluyor. Ünlü olma hayalleri kuran Sevda, kardeşi için para bulmaya çalışırken kendisine saplantılı bir şekilde aşık olan Uygar’ın eline düşüyor. Uygar’dan kaçarken Ali’nin evine sığınmak zorunda kalıyor ve yardım etmesini istiyor. Özgü Kaya, 2007 yılında Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer’in rol aldığı Adı Efsane dizisi ile ekranlarla tanıştı. Ardından 2018 yılında Kutül Amare dizisinde rol aldı. Uygar Sarıkaya (Engin Hepileri) Uygar Sevda’ya aşık, kurnaz ve yakışıklı bir adam. Bu zamana kadar istediği her şeyi elde etmiş ve kaybetmekten hiç hoşlanmıyor. Acımasız bir adam olan Uygar, kendinden başka hiç kimseyi düşünmüyor. Engin Hepileri, lise yıllarında tiyatro ile tanıştı. Bugüne kadar pek çok tiyatro, dizi ve sinema filminde rol alan başarılı oyuncu aynı zamanda bir seslendirme sanatçısı.

Tuğçe Işık (Zehra Yılmaz) Tuğçe, Sevda’nın en yakın arkadaşı olmasına rağmen Sevda’yı içten içe kıskanıyor. Ailesiyle problem yaşadığı için tek başına yaşamaya başlıyor. Yaşam tarzı sebebiyle mahallede adı kötüye çıkıyor. Ama Tuğçe bu durumu sorun etmiyor. Bodrum Masalı dizisiyle oyunculuk kariyerine başlayan Zehra Yılmaz, Cennetin Gözyaşları adlı dizide de rol aldı. Pilot Süleyman (Burak Serdar Şanal) Kimse Bilmez Pilot karakteri, Ali’nin mafya lideri olan bir kardeşi. Karizmatik bir adam olan Pilot’un gözü kara ve ne zaman neye kızacağı belli olmuyor. Aslında acımasız bir mafya gibi görünse de içinde merhametli bir tarafı da var. Ama hiçbir şey onun uyuşturucu satıcısı ve bir katil olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Burak Serdar Şanal, ilk olarak Küçük Kadınlar dizisinde rol aldı. Avrupa Avrupa dizisinde canlandırdığı Can karakteriyle adından söz ettirdi. Peri Masalı, Bahar Dalları ve Dinle Sevgili dizilerinde de ekranlara çıktı. Özellikle Rüzgarın Kalbi dizisindeki Rüzgar karakteriyle büyük beğeni kazandı. Duygu Selvin (Zeynep Elçin) Kimse Bilmez Duygu karakteri, naif ve utangaç bir kız. Mahallenin eczacısı olan Duygu, herkese yardım etmek istiyor. Ali ile mutlu bir yuva kurmayı hayal ediyor ve Ali’nin kendisini fark edeceği günü bekliyor. Aniden Ali’nin hayatına giren Sevda yüzünden büyük yıkım yaşıyor. Annesi Meral ise Duygu’nun Ali ile birlikte olmasını istemiyor.