SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Sırbistan: 0 - Macaristan: 1 | Maç sonucu

Sırbistan: 0 - Macaristan: 1 | Maç sonucu

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 11.10.2020 23:40 | Son Güncelleme

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında Sırbistan'a konuk olan Macaristan sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Sırbistan: 0 - Macaristan: 1 | Maç sonucu

İlk maçta Milli Takımımızı 1-0 yenen Macaristan, gruptaki 2. deplasman maçından da galip ayrıldı. Macaristan'ı galibiyete taşıyan isim Norbert Könyves oldu. Könyves, 20. dakikada defansın hatasında ağları havalandırırken takımına 3 puanı getirdi.

Gruptaki 2. galibiyetini alan Macaristan, puanını 6 yaptı ve 2.likteki yerini korudu. 1 puanlı Sırbistan ise grupta son sıraya geriledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı! Ordu'daki damat, koronavirüsten öldüDüğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı! Ordu'daki damat, koronavirüsten öldü
Galatasaray'dan sürpriz 11Galatasaray'dan sürpriz 11
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
KKTC’de seçimler ikinci tura kaldı
KKTC’de seçimler ikinci tura kaldı
11 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu: 59 can kaybı, bin 502 yeni hasta
11 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu: 59 can kaybı, bin 502 yeni hasta
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Galatasaray'da yıldız oyuncu antrenmana çıkmadı!
Galatasaray'da yıldız oyuncu antrenmana çıkmadı!
Çırılçıplak poz vermişti... İlk kez konuştu!
Çırılçıplak poz vermişti... İlk kez konuştu!
''Başkan söylesene, maçı nasıl sattın?''
''Başkan söylesene, maçı nasıl sattın?''
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
''Ünlü futbolcuyla 50 bin tl karşılığında ilişkiye girdik''
''Ünlü futbolcuyla 50 bin tl karşılığında ilişkiye girdik''
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Luis Suarez'in sınavında sahtecilik!
Luis Suarez'in sınavında sahtecilik!
Takımdan ayrılıyor! İşte yeni durağı...
Takımdan ayrılıyor! İşte yeni durağı...
Dünya onu konuşuyor! Fabrika işçiliğinden krallığa...
Dünya onu konuşuyor! Fabrika işçiliğinden krallığa...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sırbistan: 0 - Macaristan: 1 | Maç sonucu
Macaristan'dan tek gol 3 puan
Halis Özkahya, Rusya - İsveç maçını yönetecek
Halis Özkahya, Rusya - İsveç maçını yönetecek
Maradona'da koronavirüse mi yakalandı?
Maradona'da koronavirüs şüphesi!
Olympiakos, Portekizli futbolcu Bruma'yı kiralık olarak kadrosuna kattı
Bruma'nın yeni takımı resmen açıklandı
İşte Bruma'nın yeni adresi!
İşte Bruma'nın yeni adresi!
80 yaşındaki Peter Webster futbolu bıraktığını açıkladı
80 yaşındaki Peter Webster futbolu bıraktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.