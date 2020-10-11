Sırbistan: 0 - Macaristan: 1 | Maç sonucu

İlk maçta Milli Takımımızı 1-0 yenen Macaristan, gruptaki 2. deplasman maçından da galip ayrıldı. Macaristan'ı galibiyete taşıyan isim Norbert Könyves oldu. Könyves, 20. dakikada defansın hatasında ağları havalandırırken takımına 3 puanı getirdi.

Gruptaki 2. galibiyetini alan Macaristan, puanını 6 yaptı ve 2.likteki yerini korudu. 1 puanlı Sırbistan ise grupta son sıraya geriledi.

