SIRBİSTAN TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE! Sırbistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sırbistan Türkiye basketbol maçı bugün (na saatler kaldı. FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu’nda oynanacak maçta A Milli Basketbol Takımı'mız Belgrad'taki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda rakibine konuk olacak. Karşılaşmanın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Sırbistan Türkiye basketbol maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Sırbistan Türkiye basketbol maçı ile ilgili merak edilenler...

SIRBİSTAN TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sırbistan Türkiye basketbol maçı bugün (14 Kasım 2022 Pazartesi) saat 22.00'da başlayacak.

Karşılaşma Belgrad'taki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak.

SIRBİSTAN TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Sırbistan Türkiye maçı NTV'de canlı olarak ekrana gelecek.

SIRBİSTAN İLE 19. RANDEVU

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu’nda yer alan Türkiye A Milli Basketbol Takımı'mız arihinde 19. defa Sırbistan ile kozlarını paylaşacak.

Bilindiği üzere Türkiye ile Sırbistan ilk defa 1 Ağustos 2007'de İtalya’nın Bormio kentindeki hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti.

Türkiye bu maçta Sırbistan'a 78-77 yenilmişti.

Öte yandan A Milli Basketbol Takımı'mız Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIBA 2010 Dünya Şampiyonası’nın yarı finalinde kozlarını paylaştığı Sırbistan’ı 83-82’lik skorla yenmişti.

TÜRKİYE İLE SIRBİSTAN ARASINDAKİ SON MAÇIN GALİBİ RAKİP TAKIM OLMUŞTU

Türkiye ile Sırbistan’ın son buluşması, 28 Ağustos 2022 tarihinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşmiş ve 12 Dev Adam rakibine 79-72’lik skorla yenilmişti.

Türkiye ile Sırbistan arasında daha önce oynanan 18 müsabakada Ay Yıldızlılar 4 kez kazandı.

