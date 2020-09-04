Sırbistan - Türkiye maçını Aleksei Kulbakov yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, milli takımın Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmada Aleksei Kulbakov görev yapacak. Kulbakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Viktor Shimusik olacak.
Sırbistan ile Türkiye arasındaki karşılaşma TSİ 21.45'te Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak.
KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: İHA
F.Bahçe'ye transferde kötü haber
Trabzonspor'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı
Fenerbahçe'de Sosa iş başında
F.Bahçe'nin yeni başkan vekili Erol Bilecik
G.Saray'da iki kişinin testi pozitif
G.Saray'da orta sahaya sürpriz isim
Şenol Güneş: Sorumlusu benim
Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi: Rusya maçı daha zor geçecek
Trabzonspor'da koronavirüs şoku!
Beşiktaş forvet için o isme resmi teklif yaptı
Beşiktaş'tan flaş tazminat talebi!
Vedad Ibisevic Schalke 04'te
Ünlü kulüpte 18 futbolcu pozitif
Koray Günter'in yeni takımı belli oldu
Okuyucu Yorumları 1 yorum