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Sırbistan - Türkiye maçını Aleksei Kulbakov yönetecek

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 04.09.2020 16:10 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Sırbistan ile 6 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.

Sırbistan - Türkiye maçını Aleksei Kulbakov yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, milli takımın Sırbistan ile oynayacağı karşılaşmada Aleksei Kulbakov görev yapacak. Kulbakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Viktor Shimusik olacak.

Sırbistan ile Türkiye arasındaki karşılaşma TSİ 21.45'te Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: İHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
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