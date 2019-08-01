Siri bizi dinliyor

Apple cihazları konusundaki bu mahremiyet endişesi şimdi gündemde çok yer kaplayacak gibi görünüyor.

Medyaya sızan haberlere göre, Siri için kalite kontrolü yapan bazı iOS geliştiricilerinin Siri üzerinden gelen ses kayıtlarını duyabiliyor. Bu kayıtlarda ise kullanıcıların sağlık bilgileri, suç içeren ses kayıtlarını ve hatta cinsel birleşme sesleri olduğu vurgulanıyor.

Ancak geliştiricilerin “kalite kontrolü” yapmak amacıyla, random olarak seçilen iOS cihazlarından gelen sesleri dinledikleri hatırlatılıyor. Bu seslerin ise sadece bir kaç saniye sürdüğünün altı çiziliyor.

Yine de bu tartışma, elimizdeki akıllı telefonların nasıl bir dinleme cihazına dönüşebildiğini tüm dünyaya yeniden hatırlatacak gibi.

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