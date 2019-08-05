Mynet Trend

Siri ile artık dinleme yapılmayacakmış

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 05.08.2019 09:47 | Son Güncelleme

Gizlilik ile övünen Apple Siri ile dinleme yaptığının anlaşılmasından sonra bugün bir açıklama yaptı.

Siri ile artık dinleme yapılmayacakmış

Kullanıcı gizliliğine çok önem verdiğini söyleyen Apple, bu yüzden sesli asistan savaşında Google’ın çok gerisinde kalmıştı. Ancak Apple’ın geçtiğimiz günlerde Siri ile insanları dinlediği ve bu kayıtların Siri’nin geliştirilmesinde kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Takke düştü kel göründü durumuna düşen Apple, bugün apar topar bir açıklama yaptı.

Apple cephesinden gelen açıklamaya göre; Siri’nin küresel çapta geliştirilme süreci sonlandırıldı. Yani artık Siri insanları dinlemeyecek ve veriler sesli asistanın geliştirilme sürecinde kullanılmayacak. Ancak Apple ilerleyen dönemlerde kullanıcılarına bildirim gönderecek. Kullanıcılar Siri’nin geliştirilme sürecine isterlerse bu bildirime onay verip kendilerini dinlettirebilecek.

Apple’ın hiç unutmam HomePod tanıtımında Siri ile yapılan komutların serverlara ulaşmadığını tüm verilerin sadece HomePod’da durduğuna dikkat çekilmişti. Ancak durum halbuki böyle değilmiş. Apple, kullanıcılarının rızası olmadan verileri işleyip arka planda Siri’yi geliştirmeye devam ediyormuş.

Kullanıcılarının güvenini büyük ölçüde kaybeden Apple’ın bu durumu nasıl toplayacağı ise henüz bilinmiyor. Bakalım gizlilik konusunda sürekli reklamlar yayınlayan Apple, bu olayın üstünü nasıl kapatacak?

Android’de arama motoru değişikliği!

PARTNERGülben Ergen yeni sevgilisiyle görüntülendiGülben Ergen yeni sevgilisiyle görüntülendi
Tinder ile ilgili çok çarpıcı araştırma! Tinder ile ilgili çok çarpıcı araştırma!
Ninja'dan sürpriz kararNinja'dan sürpriz karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
siri Apple

En Çok Okunan Trend Haberler

Kız kardeşi ve erkek arkadaşını yan yana gördü! Sonrası korkunç

Kız kardeşi ve erkek arkadaşını yan yana gördü! Sonrası korkunç

Meteoroloji'den sağanak yağış ve sel uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış ve sel uyarısı

İmamoğlu'ndan İstanbullulara müjde!

İmamoğlu'ndan İstanbullulara müjde!

Sıla hayranlarını kızdırdı!

Sıla hayranlarını kızdırdı!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnternet dolandırıcıların yeni yöntemi: Sahte Whatsapp

Whatsapp kullanıcıları dikkat! Yeni yöntemleri deşifre oldu

Fire Emblem Three Houses oyunculara neler sunuyor?

Merakla bekleniyordu! Peki, oyunculara neler sunuyor?

Apple Earpods’a ciddi bir rakip geldi: Huawei Freebuds Lite

Apple Earpods’a ciddi bir rakip geldi!

RTÜK kararları gündeme bomba gibi düştü! Netflix Türkiye pazarından çekilecek mi?

Netflix Türkiye pazarından çekilecek mi?

WRC 8 için geri sayım başladı

WRC 8'in sistem gereksinimleri açıklandı

Facebook Ortadoğu kaynaklı bazı hesaplar ile ilgili ilginç bir karar aldı

Daha önce açıklamıştı! Facebook'tan hamle geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.