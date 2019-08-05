Siri ile artık dinleme yapılmayacakmış

Kullanıcı gizliliğine çok önem verdiğini söyleyen Apple, bu yüzden sesli asistan savaşında Google’ın çok gerisinde kalmıştı. Ancak Apple’ın geçtiğimiz günlerde Siri ile insanları dinlediği ve bu kayıtların Siri’nin geliştirilmesinde kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Takke düştü kel göründü durumuna düşen Apple, bugün apar topar bir açıklama yaptı.

Apple cephesinden gelen açıklamaya göre; Siri’nin küresel çapta geliştirilme süreci sonlandırıldı. Yani artık Siri insanları dinlemeyecek ve veriler sesli asistanın geliştirilme sürecinde kullanılmayacak. Ancak Apple ilerleyen dönemlerde kullanıcılarına bildirim gönderecek. Kullanıcılar Siri’nin geliştirilme sürecine isterlerse bu bildirime onay verip kendilerini dinlettirebilecek.

Apple’ın hiç unutmam HomePod tanıtımında Siri ile yapılan komutların serverlara ulaşmadığını tüm verilerin sadece HomePod’da durduğuna dikkat çekilmişti. Ancak durum halbuki böyle değilmiş. Apple, kullanıcılarının rızası olmadan verileri işleyip arka planda Siri’yi geliştirmeye devam ediyormuş.

Kullanıcılarının güvenini büyük ölçüde kaybeden Apple’ın bu durumu nasıl toplayacağı ise henüz bilinmiyor. Bakalım gizlilik konusunda sürekli reklamlar yayınlayan Apple, bu olayın üstünü nasıl kapatacak?

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