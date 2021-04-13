Sırlarını verdiler! Konya'nın meşhur etli ekmeğinin lezzeti bu taşa bağlı

Konya’nın etli ekmeği Sille taşıyla kaplanan fırınlarda daha lezzetli pişiyor. Kentte tarihi Sille Mahallesi'nden çıkarılan, tamamen el işçiliği gerektiren ve adını bu yerleşim yerinden alan andezit taşı, fırınların tabanına yerleştiriliyor ve etli ekmeğin iyi pişmesini sağlıyor.

SICAĞA VE SUYA DAYANIKLI

Adını çıkarıldığı mahalleden alan ve "Sille taşı" olarak da bilinen bu volkanik kaya türü, sıcağa ve suya dayanıklılığı nedeniyle ağırlıkla fırın tabanında pişirme taşı olarak kullanılıyor. İçinde krem renkli kayaçlar ve fenokristaller bulunduran pembemsi renkteki taş, mimaride de tercih ediliyor.

Sille taşı ustası 42 yaşındaki Mehmet Fidan, AA muhabirine, dedesinden gelen mesleği, üçüncü kuşak olarak ağabeyi İbrahim Fidan'la devam ettirdiklerini söyledi. Taşın, testlere göre 1100 derece sıcaklığa kadar dayanıklılığı olduğunu anlatan Fidan, "Genelde etli ekmek fırınlarının çok sevdiği bir taş. Üzerinde pişen etli ekmek de güzel oluyor. İşlediğimizin büyük bölümü etli ekmek sektöründe kullanılıyor" diye konuştu.