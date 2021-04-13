YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Sırlarını verdiler! Konya'nın meşhur etli ekmeğinin lezzeti bu taşa bağlı

Sırlarını verdiler! Konya'nın meşhur etli ekmeğinin lezzeti bu taşa bağlı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
13.04.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın, geçmişi antik çağlara dayanan mahallesi Sille'de çıkarılarak işlenen özel andezit taşı, kullanıldığı fırınlarda, ısı dengeleme özelliğinden dolayı kentin "en meşhur" damak tadı etli ekmeğinin de daha lezzetli olmasını sağlıyor.

Sırlarını verdiler! Konya'nın meşhur etli ekmeğinin lezzeti bu taşa bağlı

Konya’nın etli ekmeği Sille taşıyla kaplanan fırınlarda daha lezzetli pişiyor. Kentte tarihi Sille Mahallesi'nden çıkarılan, tamamen el işçiliği gerektiren ve adını bu yerleşim yerinden alan andezit taşı, fırınların tabanına yerleştiriliyor ve etli ekmeğin iyi pişmesini sağlıyor.

SICAĞA VE SUYA DAYANIKLI

Adını çıkarıldığı mahalleden alan ve "Sille taşı" olarak da bilinen bu volkanik kaya türü, sıcağa ve suya dayanıklılığı nedeniyle ağırlıkla fırın tabanında pişirme taşı olarak kullanılıyor. İçinde krem renkli kayaçlar ve fenokristaller bulunduran pembemsi renkteki taş, mimaride de tercih ediliyor.

Sille taşı ustası 42 yaşındaki Mehmet Fidan, AA muhabirine, dedesinden gelen mesleği, üçüncü kuşak olarak ağabeyi İbrahim Fidan'la devam ettirdiklerini söyledi. Taşın, testlere göre 1100 derece sıcaklığa kadar dayanıklılığı olduğunu anlatan Fidan, "Genelde etli ekmek fırınlarının çok sevdiği bir taş. Üzerinde pişen etli ekmek de güzel oluyor. İşlediğimizin büyük bölümü etli ekmek sektöründe kullanılıyor" diye konuştu.

20210413_2_47798406_64215056_Web

YALNIZCA ELDE İŞLENEBİLİYOR

Fidan, görünümünden dolayı yapı malzemesi olarak da tercih edilen taşın, tarihi eserlerin restorasyonunda, dekorasyonda ve lüks konutlarda kullanılabildiğini belirtti.

Yapısından kaynaklı, makinelerde işlenemeyen taşın, tamamen el işçiliği gerektirdiğini ifade eden Fidan, "Eskiden tarihi yapıların restorasyonunda çok kullanılıyordu ama şimdi yeni çıkan fabrikasyon taşlar bunun önüne geçmeye başladı. Bu taş fabrikasyona pek gelmiyor. Kırıkları çok oluyor. Parça parça alıp özünü görmemiz lazım. Bu yüzden büyük makinelerde işlenemiyor" dedi.

20210413_2_47798406_64215074_Web

PİZZA FIRINLARINDA DA KULLANILIYOR

Doğal, dayanıklı yapısı ve ısı dengeleme özellikleriyle ünlenen, fırınlara "en uygun" taşın Sille taşı olduğuna dikkati çeken Fidan, şöyle devam etti: "Hamur pişirme işlerinde çok güzel bir taş. Eskiden sadece Konya bölgesinde kullanılırdı. Şimdi bunu öğrenenler, Türkiye'nin birçok bölgesine götürüyor. Mesela ateş tuğlası mermer gibi olduğundan hamuru yakıyormuş. Bu özellikleri sayesinde bir de doğal taş olduğu için yakmıyor. Pizza fırınlarına işlediğimiz taşlar da oldu. Çok güzel pizza pişirdiğini söylediler."

20210413_2_47798406_64215080_Web

''ETLİ EKMEK LEZZETİNİN SIRRI TAŞTAN GELİR''

Karatay ilçesinde restoran işleten, aynı zamanda etli ekmek ustası olan Mustafa Koçak da etli ekmeğin lezzetini Sille taşından aldığını anlattı.

Koçak, taşın yalıtım özelliğiyle fırın sıcaklığını sürekli ideal seviye tuttuğuna dikkati çekerek şöyle konuştu: "Sille taşı 1100-1200 derece sıcaklığa kadar dayanıyor. Bilindiği gibi etli ekmeğimizin ince olması gerekiyor. Bu taş ince hamuru yakmıyor. Bu da ayrı bir lezzet katıyor. Diğer taşlar patlama, çatlama yapabiliyor ama Sille taşında şimdiye kadar hiçbir problem yaşamadık. Yani etli ekmek lezzetinin sırrı taştan gelir. Taş kötüyse usta istediği kadar iyi olsun etli ekmek yanar. Yandığı zaman da müşteri memnuniyeti kalmaz."

20210413_2_47798406_64215081_Web

20210413_2_47798406_64215083_Web

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Gece gündüz mesai yapıyorlar! Bu tatlı kapış kapışGece gündüz mesai yapıyorlar! Bu tatlı kapış kapış
Faydalarını öğrenince Alabaş’ı mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz Faydalarını öğrenince Alabaş’ı mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz
Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Burak Sergen yoğun bakıma alındı! "Dualarınızı eksik etmeyin"

Ünlü oyuncu Burak Sergen yoğun bakıma alındı! "Dualarınızı eksik etmeyin"

Dudak dudağa kutlama

Dudak dudağa kutlama

Gece gündüz mesai yapıyorlar! Bu tatlı kapış kapış

Gece gündüz mesai yapıyorlar! Bu tatlı kapış kapış

Önceden hazırlayıp Ramazan boyunca tüketiyorlar

Önceden hazırlayıp Ramazan boyunca tüketiyorlar

Ramazan ayının geleneksel lezzetli küncülü helva

Ramazan ayının geleneksel lezzetli küncülü helva

İyileştiren baharat: Safran!

İyileştiren baharat: Safran!

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kestane mantarlı acılı karides! Öğünlerinizin vazgeçilmezi olacak

Kestane mantarlı acılı karides! Öğünlerinizin vazgeçilmezi olacak

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hastalıkların tedavisinde kullanılıyordu!

Hastalıkların tedavisinde kullanılıyordu!

Hazır almaya son! Pastane vitrinlerinin vazgeçilmezi

Hazır almaya son! Pastane vitrinlerinin vazgeçilmezi

Püf noktası artık sır değil! Saray mutfağının klasiği meğer...

Püf noktası artık sır değil! Saray mutfağının klasiği meğer...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.